Pamela Bachs letzte Worte an ihre Tochter Hayley Hasselhoff

Pamela Bach, die Ex-Frau von David Hasselhoff (72), wurde am Morgen des 5. März 2025 leblos in ihrer Villa in den Hollywood Hills aufgefunden. Die 61-jährige Schauspielerin verstarb an einer selbst zugefügten Schusswunde. Wie jetzt laut People aus dem aktuellen Bericht der Gerichtsmedizin in Los Angeles hervorgeht, telefonierte Pamela kurz vor ihrem Tod noch mit ihrer Tochter Hayley Hasselhoff (32). Zum Ende des Gesprächs soll sie gesagt haben: "Ich liebe dich sehr" – dies waren somit offenbar ihre letzten Worte. Danach: Funkstille. Keine Antwort auf Anrufe, keine Reaktion auf Nachrichten. Hayley fuhr schließlich selbst zur Villa – und fand ihre Mutter regungslos in ihrem Bett. Jede Hilfe kam zu spät, die Sanitäter erklärten sie noch vor Ort für tot.

Die toxikologischen Ermittlungen ergaben, dass Pamela zum Zeitpunkt ihres Todes mehrere Medikamente – darunter Benzodiazepine – im Körper hatte, die üblicherweise zur Behandlung von Angststörungen oder Schlafproblemen eingesetzt werden. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Abschiedsbrief gab es keine. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt vor allem bei ihren beiden Töchtern, Taylor Ann (35) und Hayley, eine große Lücke. In emotionalen Beiträgen auf Social Media verabschiedeten sich beide von ihrer Mutter. "Du bist unser Engel und bleibst für immer in unseren Herzen", schrieb Taylor. Hayley fügte hinzu: "Mama, ich liebe dich bis zum Ende der Zeit. Deine Liebe wird uns weiterhin zusammenhalten."

Pamela, die unter anderem in der Serie Baywatch glänzte, führte ein bewegtes Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt war. Freunde berichteten, dass sie in den letzten Jahren mit inneren Kämpfen, darunter einer Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten, zu kämpfen hatte. Trotz dieser dunklen Schatten war die Schauspielerin für ihre innige Liebe zu ihren Kindern bekannt. Besonders die Verbindung zu Hayley war stark. Die 32-Jährige schrieb nach Pamelas Tod: "Ich verspreche, dich stolz zu machen und dich jeden Tag zu feiern." Auch David Hasselhoff zeigte sich tief erschüttert und bat um Privatsphäre, während die Familie um ihren Verlust trauert.

Amanda Edwards/Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach

Instagram / pamelabachhasselhoff Pamela Bach mit ihrer Enkelin im Oktober 2024