25 neue Alben: R. Kelly produziert im Gefängnis neue Musik

R. Kelly (58) sitzt aktuell ein 30-jähriges Hafturteil ab – doch das hält den R&B-Sänger nicht davon ab, seine Berufung weiterhin auszuführen. Während eines kurzen Interviews mit der Radioshow "Inmate Tea with A&P" erzählt er übers Telefon: "Musik ist eine wundervolle Krankheit, die unheilbar ist. Ich bin immer am Singen, ich bin immer am Schreiben. Ich habe schon 25 Alben hier drin gemacht." Seine Musik gibt ihm etwas, womit er sich beschäftigen kann – dennoch arbeitet er gerade daran, aus der Haft entlassen zu werden. "Ich nutze Geduld als meine Taktik", sagt er kryptisch.

Der Musiker sitzt wegen schwerer Delikte hinter Gittern – darunter Menschenhandel und Besitz von Kinderpornografie. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte er versucht, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Weil seine Taten Jahrzehnte zurückliegen, sollte die Anklage seiner Meinung nach als "verjährt" gezählt werden. Der Gerichtshof sah das allerdings anders und lehnte die Berufung ab. Die Anwältin des Musikers ist sich jedoch sicher, dass man R. Kelly "noch nicht abschreiben sollte". "Unser Berufungsverfahren ist noch nicht zu Ende. Wir werden weiter für Gerechtigkeit und für seine Freiheit kämpfen", versicherte sie TMZ.

R. Kelly gilt als einer der einflussreichsten Musiker der 1990er-Jahre, bevor rechtliche Probleme und schwerwiegende Vorwürfe seinen Ruf und seine Karriere ruinierten. Mit Hits wie "I Believe I Can Fly" schrieb er Musikgeschichte, doch sein Leben abseits der Bühne geriet zunehmend in die Schlagzeilen. Der dreifache Vater wurde bereits 2008 mit Vorwürfen von Kindesmissbrauch konfrontiert, überstand den damaligen Prozess jedoch unbeschadet. In Interviews äußerte er in der Vergangenheit, dass seine Inspiration oft aus persönlichen Erfahrungen stamme. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, bleibt angesichts seiner langen Haftstrafe jedoch offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images R. Kelly vor Gericht, 2019 in Chicago

Anzeige Anzeige

Getty Images R. Kelly im März 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige