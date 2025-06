Der inhaftierte R. Kelly soll Mitgefühl mit P. Diddy haben

R. Kelly (58), der einst weltberühmte R&B-Sänger, hat öffentlich Mitgefühl mit Rapper P. Diddy (55) bekundet, obwohl die beiden keine persönlichen Freunde sind. Über seinen Anwalt Beau Brindley ließ R. Kelly TMZ zufolge verlauten, dass er Diddys aktuelle juristische Probleme bedauere. Diddy, dessen bürgerlicher Name Sean Combs ist, sieht sich derzeit im Rahmen eines Strafverfahrens in New York schweren Anschuldigungen wie Menschenhandel und Erpressung gegenüber. Beide Männer haben ähnliche Vorwürfe erlebt, was R. Kelly offenbar zu seiner Aussage veranlasste.

Der Anwalt des inhaftierten Musikers erklärte im Gespräch mit TMZ außerdem, dass nicht nur sein Mandant, sondern auch andere schwarze Entertainer von den Bundesbehörden ins Visier genommen worden seien. Er warf den Ermittlern vor, rassistische Motive zu verfolgen und das Verhalten Prominenter hinter verschlossenen Türen bewusst zu kriminalisieren. R. Kelly selbst sorgt derzeit für Schlagzeilen, da er wegen Morddrohungen durch eine rechtsextreme Gefängnisgruppe unter strengen Sicherheitsmaßnahmen in Isolationshaft gehalten wird. Sein Verteidigungsteam setzt sich für eine Entlassung aus der Haft ein und hofft sogar auf eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump.

R. Kellys eigenes Strafrechts-Debakel hat ihn in den letzten Jahren nachhaltig geprägt. Der Musiker, der zuletzt in Anklagen wegen Menschenhandels und Kinderpornografie für schuldig befunden wurde, verbüßt eine kombinierte Freiheitsstrafe von 31 Jahren. Zusätzlich wurde er zu empfindlichen finanziellen Forderungen verpflichtet. Einst ein gefeierter Star der Musikszene, kämpft R. Kelly seitdem gegen soziale und rechtliche Abstürze. Die jüngsten turbulenten Entwicklungen in seiner Gefängniszeit, kombiniert mit seiner Unterstützung für Diddy, werfen ein weiteres Schlaglicht auf den tiefgreifenden Fall des einstigen Musikphänomens.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images R. Kelly vor Gericht, 2019 in Chicago

Anzeige Anzeige