Ist R. Kelly etwa das Ziel eines geheimen Mordkomplotts?

Ist der einstige R&B-Superstar R. Kelly in ernsthafter Gefahr? Sein Anwalt hat laut People-Magazin am 10. Juni einen Eilantrag eingereicht, um R. Kelly – der derzeit eine mehrjährige Strafe wegen schwerer Sexualstraftaten im Federal Correctional Institute Butner, North Carolina, absitzt – aufgrund einer angeblichen Morddrohung aus der Bundeshaft in den Hausarrest zu verlegen. Laut den Gerichtsunterlagen sollen drei Gefängnisbeamte einen Mithäftling beauftragt haben, den 58-jährigen Sänger zu töten.

Der Mithäftling, ein langjähriges Mitglied der berüchtigten Aryan Brotherhood, behauptete, man habe ihn zunächst absichtlich von Arizona in dasselbe US-Gefängnis in Butner verlegt, wo auch R. Kelly derzeit seine Haftstrafe verbüßt. Dann sei er von Beamten zu einem Mordanschlag gedrängt worden. Laut seiner Erklärung habe man ihm versprochen, nach erfolgreicher Ausführung der Tat fliehen zu können, um seine letzten Monate in Freiheit verbringen zu können – der Mann ist an Krebs im Endstadium erkrankt. Wie auf die Vorwürfe vonseiten des Gefängnisses oder der Behörden reagiert wird, bleibt abzuwarten.

Nach mehreren Verurteilungen wegen sexueller Straftaten sitzt Robert Sylvester Kelly – wie der Musiker eigentlich heißt – eine 31-jährige Haftstrafe ab. Trotz der schwierigen Haftbedingungen wurde zuletzt bekannt, dass R. Kelly auch in der Haft weiter kreativ bleibt und neue Musik produziert. Bis heute streitet er jede Schuld ab und kämpft gegen seine Verurteilungen an.

Anzeige Anzeige

Getty Images R. Kelly vor Gericht

Anzeige Anzeige

Getty Images R. Kelly vor dem Gerichtsgebäude in Chicago, 2019