Kanye Wests Ex-Assistentin versteckt sich wegen Drohungen

Lauren Pisciotta, die ehemalige Assistentin von Kanye West (47), hat schwere Vorwürfe gegen den Rapper erhoben und befindet sich nun aus Sicherheitsgründen an einem unbekannten Ort. In einer Klage, die sie im Juni 2024 einreichte, beschuldigte sie Kanye West, sie im Jahr 2022 sexuell belästigt und nach mutmaßlichem Drogenmissbrauch ohne ihre Zustimmung sexuell missbraucht zu haben. Über ihre Anwältin ließ Lauren laut The Sun erklären, dass Kanye sie nach diesen Behauptungen mit Drohungen und beleidigenden Kommentaren überschüttet habe. Besonders seine öffentlichen Äußerungen in den sozialen Medien hätten sie gezwungen, ihre Wohnadresse zu verlassen.

Lisa Bloom (63), die als Anwältin unter anderem Klägerinnen gegen bekannte Persönlichkeiten wie Bill Cosby (87) und Jeffrey Epstein (✝66) vertreten hat, begleitet Laurens Klage. Gegenüber The Sun schilderte sie, dass Kanye nicht nur Lauren, sondern auch sie selbst gezielt durch öffentliche Kampagnen in ein schlechtes Licht rücken wolle. In der Klage wird unter anderem berichtet, wie Kanye Lauren mehrfach unangemessenem Verhalten ausgesetzt habe – so etwa während eines gemeinsamen Fluges nach Paris, wo er sich neben ihr befriedigt habe. Ein anderer Vorfall soll bei einer Studiosession mit P. Diddy (55) geschehen sein, bei der Kanye angeblich jedem im Raum ein Getränk aufdrängte, was bei Lauren offenbar zu einer Benommenheit geführt habe. Kanye selbst wies die Anschuldigungen zurück und sprach in den sozialen Medien von einem angeblichen Versuch, ihn zu "erpressen".

Lauren begann im Jahr 2015 als Mitarbeiterin von Kanyes Modelinie Yeezy zu arbeiten. 2021 wurde sie seine persönliche Assistentin und erhielt dafür ein lukratives Gehalt. Dafür musste sie aber ständig für Kanye verfügbar sein. Lisa Bloom bezeichnete Kanye und andere mächtige Männer der Musikindustrie als "Milliardärs-Mobber" und betonte, "eine Abrechnung mit 'Me Too' in der Musikindustrie ist längst überfällig". Sie zog Parallelen zu anderen Vorwürfen – wie dem Fall R. Kelly (58), der bereits verurteilt wurde und betonte, dass es längst an der Zeit sei, das Musikbusiness für solche Vorfälle stärker zur Verantwortung zu ziehen. Lauren selbst hatte vor ihrer Tätigkeit für Kanye als Model gearbeitet und wurde in dieser Zeit auch als Influencerin bekannt. Das Erheben der Vorwürfe hat ihr Leben jedoch vollständig verändert.

Getty Images Kanye West, Februar 2025

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta, Ex-Assistentin von Kanye West

