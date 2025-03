König Charles erwirbt neues Anwesen neben Camillas Residenz

König Charles III. (76) hat sich laut eines Berichts von Mail on Sunday ein neues Anwesen in Wiltshire gesichert. Für die stattliche Summe von umgerechnet 3,5 Millionen Euro kaufte er die Immobilie namens "The Old Mill", die direkt an Königin Camillas (77) Privatanwesen Ray Mill House grenzt. Das historische Gebäude, dessen Ursprünge auf die Zeit der normannischen Eroberung zurückgehen, liegt malerisch am Fluss Avon und ist von etwa zwei Hektar unberührter Landschaft umgeben. Mit vier Schlafzimmern, mehreren Bädern und großen Wohnräumen bietet das Anwesen vielfältige Möglichkeiten. Den Kauf soll er aus privaten Mitteln finanziert haben.

Seine Ehefrau Camilla erwarb Ray Mill House im Jahr 1995 nach ihrer Scheidung von Andrew Parker Bowles. Es diente ihr bis 2003 als Hauptwohnsitz und hat seitdem den Status eines Rückzugsortes. Mit Pool, Ställen und weitläufigen Gärten ist das Anwesen für Camilla eine Oase der Ruhe, die sie unter anderem nach dem Tod von Königin Elizabeth II. (✝96) aufsuchte. Das Haus zählt außerdem zu den Schauplätzen besonderer Familientage: Camillas Tochter Laura Lopes (47) feierte dort ihre Hochzeitsfeier, und 2022 wurden Camillas offizielle Porträts zu ihrem 75. Geburtstag in den weitläufigen Gärten des Anwesens aufgenommen.

Während Charles als König zahlreiche Residenzen zur Verfügung stehen, war Highgrove House in Gloucestershire bisher wohl eine seiner bevorzugten Rückzugsmöglichkeiten. Der passionierte Gärtner hat dort über Jahrzehnte ein naturnahes Paradies auf 900 Hektar geschaffen. In Robert Hardmans Buch "Charles III" wird das abgeschiedene Anwesen als "Zufluchtsort" des Monarchen bezeichnet. "Das Tolle daran ist, dass mich dort niemand finden kann", soll er dem Autor laut Hello! erzählt haben.

Getty Images Königin Camilla im Dezember 2024 in London

Getty Images König Charles III., britisches Staatsoberhaupt

