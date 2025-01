Königin Camilla teilt emotionale Anekdote über Tochter Laura

Bei der Eröffnung einer neuen Notaufnahme am Great Western Hospital in Swindon hat Königin Camilla (77) diese Woche eine überraschend persönliche Anekdote geteilt. Während ihres Besuchs offenbarte die Queen, dass sie eine besondere Verbindung zu diesem Ort habe: Vor 47 Jahren brachte sie dort ihre Tochter Laura Lopes (47) zur Welt, die aus ihrer Ehe mit Andrew Parker Bowles stammt. Camilla sagte in einem Video, das Royal-Expertin Rebecca English auf X teilte: "Ich war wohl 47 Jahre nicht in diesem Krankenhaus, seit ich meine Tochter hier bekommen habe, also ist das schon eine Weile her."

Neben der Erinnerung an Laura sprach Camilla auch über ihre Enkelkinder, die ebenfalls bereits medizinisch in der Einrichtung betreut wurden. Laut Daily Mail berichtete die Königin mit einem breiten Lächeln: "Ich bekomme oft Bilder zugeschickt mit der Nachricht: 'Rate mal, wo ich bin? Wieder in der Notaufnahme in Swindon.' Also kenne ich diesen Ort recht gut." Camilla nutzte die Gelegenheit, um das Engagement der Mitarbeitenden zu würdigen: "Ich möchte allen gratulieren, die hier so eine großartige Arbeit geleistet haben. Vielen Dank."

Camilla zeigt mit Momenten wie diesen ihre nahbare Seite. Ihre Tochter Laura, die Kunsthistorikerin und Galeristin ist und mit ihrem Ehemann Harry Lopes drei Kinder hat, hält sich selbst meist vom Rampenlicht fern. Dennoch verbindet das Mutter-Tochter-Gespann ein enger familiärer Zusammenhalt, der auch durch solche Anekdoten sichtbar wird. Camillas Offenheit zeigt, dass sie neben ihren royalen Pflichten vor allem eines ist – eine stolze Mutter und Großmutter.

Getty Images Königin Camilla im Dezember 2024 in London

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und Laura Lopes im März 2015

