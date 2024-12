Prinz George erbt das magische Baumhaus von König Charles

Prinz George (11) – Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) – hat von seinem Großvater König Charles III. (76) ein besonderes Geschenk erhalten: Laut OK-Magazin habe das Staatsoberhaupt seinem Enkel ein magisches Baumhaus im Garten des Anwesens Highgrove House geschenkt. Das Baumhaus wurde ursprünglich 1988 für William und seinen Bruder Harry (40) gebaut und ist nun, nach einer Renovierung im Jahr 2015, an die jüngere Generation weitergegeben worden. Mit seinem Strohdach und der hölzernen Tür bietet es George einen bezaubernden Ort zum Spielen und Entdecken.

Wie das Magazin weiter berichtet, befinde sich das Baumhaus in einem farngefüllten Bereich des Gartens, bekannt als "The Stumpery". Schon William und Harry sammelten an diesem Ort fröhliche Kindheitserinnerungen mit ihren Eltern Charles und Diana (✝36). Zu seinem ersten Geburtstag schenkte König Charles seinem Enkel bereits eine viktorianische Schäferhütte auf dem Highgrove-Anwesen, die komplett mit Holzofen und Tagesbett eingerichtet ist – ein beliebter Spielort für George und seine Geschwister. Bei einem Interview in "The One Show" im Jahr 2021 sprach Charles darüber, wie er im Jahr von Georges Geburt einen Wald auf einem nicht mehr benötigten Feld pflanzte und ihn "Prince George’s Wood" nannte.

Sowohl William als auch Harry fanden in ihrer Jugend weitere geheime Plätzchen auf dem Highgrove-Anwesen. In seiner Autobiografie "Reserve" beschreibt Harry das Erlebnis, mit seinem Bruder in einem kellerartigen Raum namens "Club H" verweilt zu haben. Er schildert, wie der Keller mit seinem einzigartigen Duft nach Erde, Blumen und einem Hauch von Bier der perfekte Ort für Teenager gewesen sei. Dort hätten die Brüder nach dem Tod ihrer Mutter einen privaten Rückzugsort gefunden. Die Erinnerungen an diese Zeit sind für Harry offenbar sehr prägend geblieben.

Getty Images Das Highgrove House, Landhaus von König Charles III. und Königin Camilla

Getty Images König Charles III. und Prinz William im Jahr 2000 im Highgrove Gardens

