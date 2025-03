Uneheliches Kind: Liam Gallagher in Rechtsstreit verwickelt

Oasis-Sänger Liam Gallagher (52) steht vor Gericht – diesmal in einem Rechtsstreit um den Unterhalt für seine Tochter Gemma, die aus einer Affäre mit der Journalistin Liza Ghorbani stammt. Wie The Sun berichtete, hat Liza vor dem Obersten Gerichtshof in New York eine Klage eingereicht und fordert angeblich eine erhebliche Erhöhung des monatlichen Unterhalts. Liam, der sich aktuell auf eine weltweite Oasis-Reunion-Tour vorbereitet, soll laut einer Quelle über diese Forderungen verärgert sein. "Es ist eine dumme Summe, die sie verlangt", heißt es aus Liams Umfeld.

Die Situation ist nicht die erste rechtliche Auseinandersetzung zwischen Liam und Liza. Der Streit um das uneheliche Kind begann 2013, nachdem Liza eine Klage auf Kinderunterhalt in Höhe von 2,3 Millionen Euro eingereicht hatte. 2015 wurde dann eine vertrauliche Vereinbarung über die Höhe des Unterhalts getroffen. Liza soll damals etwa 3.500 Euro monatlich erhalten haben. Seitdem gab es keine weiteren Klagen – bis jetzt. "Liam hat seine Verpflichtungen immer erfüllt", behauptet eine Person aus seinem Umfeld, fügt aber hinzu: "Die neuen Forderungen setzen ihn vor seiner Tour zusätzlich unter Druck." Die neue Klage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Liam Berichten zufolge 59 Millionen Euro mit der bevorstehenden Oasis-Reunion-Tour verdienen soll.

Liza traf im Jahr 2010 auf Liam, um ihn zu interviewen – aus ihrer kurzen Affäre entstand Tochter Gemma. Damals war Liam noch mit der All-Saints-Sängerin Nicole Appleton (50) verheiratet. Die Enthüllungen führten zur Scheidung. Liam ist Vater von insgesamt vier Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Neben Gemma hat er Tochter Molly aus einer Affäre mit der Sängerin Lisa Moorish sowie zwei Söhne: Lennon aus seiner Ehe mit Patsy Kensit und Gene aus der Beziehung mit Nicole. Seit 2015 ist der Musiker mit Debbie Gwyther liiert, seiner ehemaligen Assistentin, die inzwischen seine Verlobte ist.

Getty Images Liam Gallagher und Nicole Appleton im Mai 2010

Liam Gallagher und Debbie Gwyther bei den GQ Men of the Year 2017