Liam Gallagher verschiebt Hochzeit für "Oasis"-Tour erneut

Liam Gallagher (52) und Debbie Gwyther sind seit 2019 verlobt. Den Antrag hatte der Sänger seiner Herzdame während einer Reise an die Amalfiküste gemacht und die beiden möchten sich romantisch am Comer See das Jawort geben. Doch die Hochzeit musste bereits zwei Mal verschoben werden – zunächst aufgrund der Corona-Pandemie und dann wegen einer Hüftoperation von Liam. Nun steht die Musik im Vordergrund, weshalb das Paar seine Planung erneut zurückstellt: Wie Daily Mail berichtet, haben die beiden ihre Hochzeit zum dritten Mal verschoben, damit sich Liam auf die bevorstehende "Oasis"-Reunion-Tour mit seinem Bruder Noel Gallagher (57) konzentrieren kann.

Ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Liam und Debbie sind sehr verbunden, daher haben sie es nicht eilig. Sie möchten lieber warten, bis die 'Oasis'-Termine vorbei sind und dann eine Familienfeier veranstalten." Außerdem verriet er, dass Debbie, die auch Liams Managerin ist, dafür gelobt wird, einen positiven Einfluss auf das Leben ihres Partners zu haben. Sie soll sogar maßgeblich dazu beigetragen haben, den Frieden zwischen ihrem Ehemann in spe und dessen Bruder Noel wiederherzustellen, um die Wiedervereinigung der Band zu ermöglichen.

2013 begann Debbie als Liams persönliche Assistentin zu arbeiten. Ein Jahr später ließ sich der Musiker von der "All Saints"-Sängerin Nicole Appleton (49) scheiden. Wann genau die Beziehung zu der elf Jahre jüngeren Debbie begann, ist nicht ganz klar – allerdings soll der 52-Jährige in seiner früheren Partnerschaft nicht immer treu gewesen sein. Debbie soll laut dem Insider jedoch "keinen Unsinn" in der Beziehung hinnehmen – vielleicht einer der Gründe, warum die Beziehung der beiden von vielen als "besonders stark" und "anders als seine vorherigen Ehen" beschrieben wird.

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Liam Gallagher und Debbie Gwyther bei den GQ Men of the Year 2017

