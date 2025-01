Oasis-Reunion-Tour 2025: Geleakte Setlist ohne "Wonderwall"

Nach 16 langen Jahren ist es endlich soweit: Noel (57) und Liam Gallagher (52) bringen ihre Band Oasis für eine Reunion-Tour zurück auf die Bühne. Die Brüder, die zuletzt 2009 zusammen auftraten, verkündeten im Sommer 2024 überraschend, ihre Differenzen beiseitelegen zu wollen. Nun sorgt eine auf Social Media geleakte Setliste für ihre Tour 2025 für Aufregung unter den Fans. Besonders auffällig: Der ikonische Hit "Wonderwall" fehlt. Frontmann Liam, der das Gerücht gegenüber seinen 3,8 Millionen Followern auf X (ehemals Twitter) kommentierte, schrieb zur Setliste: "Ist nicht weit davon entfernt."

Der Leak zeigt eine Mischung aus Klassikern und weniger bekannten Songs, die den Bogen über die gesamte Karriere der britischen Band spannen. Von Evergreens wie "Some Might Say", "Don't Look Back In Anger" und "Champagne Supernova" bis zu Liedern wie "She's Electric" und "Stand By Me" ist vieles dabei, was das Herz der Fans höherschlagen lässt. Doch die fehlende Aufnahme von "Wonderwall", dem Song, der Oasis weltweit bekannt machte und allein auf Spotify über 2,2 Milliarden Streams hat, sorgt für Verwunderung. Brancheninsider berichten zudem, dass die Vorbereitungen für die Reunion-Tour unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden: Die Gallaghers sollen hinter der Bühne strikt getrennt werden, um neue Streitereien zu vermeiden. Die Verträge sollen sogar eine Klausel enthalten, die Zahlungen erst mit dem Start der Tour vorsieht.

Die Beziehung der Gallagher-Brüder war lange turbulent, was zum Ende der Kult-Band im Jahr 2009 führte. Die Reunion ist nicht nur für die Fans ein überraschendes Comeback, sondern zeigt auch, dass es offenbar Hoffnung auf ein besseres Verhältnis zwischen den Brüdern gibt. In den 90er-Jahren prägten Noel und Liam mit Oasis eine ganze Generation. Ihr Album "(What's The Story) Morning Glory?" aus dem Jahr 1995 zählt bis heute zu den meistverkauften Platten aller Zeiten. Ob "Wonderwall" bei den Konzerten tatsächlich weggelassen wird oder doch als Überraschung im Zugabenblock auftaucht, bleibt vorerst ein spannendes Rätsel. Die Vorfreude auf die Tour bleibt ungebrochen, auch wenn Millionen von Fans beim Ticketkauf bislang leer ausgingen.

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Tim P. Whitby/Getty Images for Disney, Joe Maher/Getty Images Collage: Noel und Liam Gallagher

