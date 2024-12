Dreharbeiten zum "Peaky Blinders"-Film sind abgeschlossen

Barry Keoghan (32) und Cillian Murphy (48) haben die Dreharbeiten zum neuen Peaky Blinders-Film abgeschlossen, wie Netflix am Donnerstag bekannt gab. Auf X wurde dazu ein erstes Bild veröffentlicht, welches die beiden irischen Schauspieler in ihren Rollen zeigt: Cillian als Tommy Shelby, den berühmten Birminghamer Gangster, und Barry als eine noch unbekannte Figur in einem grauen Anzug. Das neue Kapitel, geschrieben von Serienerfinder Steven Knight, schließt an die sechste Staffel der Serie an und trägt den Titel "The Immortal Man". Die Geschichte spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und bringt neue Herausforderungen für die Shelby-Familie mit sich.

Die Handlung des Kinofilms bleibt weitgehend geheim, doch Schöpfer Steven Knight versprach in einem Interview mit Netflix ein "explosives Kapitel" voller Dramatik. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie Sophie Rundle (36) als Ada Shelby und Stephen Graham als Hayden Stagg freuen. Zudem wird das Ensemble durch Stars wie Rebecca Ferguson (38) und Tim Roth (63) ergänzt. Die Serie, die 2022 nach neun Jahren zu Ende ging, dreht sich um politische Machtspiele und historische Themen wie den Aufstieg des Faschismus. Ob Tommy, der am Ende der Serie mit seiner kriminellen Vergangenheit abschließen wollte, seinen Friedensplan einhalten kann, bleibt abzuwarten.

Abseits der Dreharbeiten war das Jahr 2023 für beide Schauspieler ein voller Erfolg. Cillian gewann für seine Darstellung in "Oppenheimer" einen Oscar als bester Hauptdarsteller und festigte damit seinen Status als einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation. Barry wiederum erhielt eine Oscar-Nominierung und einen Bafta für seine Nebenrolle in "The Banshees Of Inisherin". Beide Stars sind stolz auf ihre irischen Wurzeln und sind mit ihrer Heimat eng verbunden, was bei Fans besonders gut ankommt. Die Dreharbeiten zu "The Immortal Man" hatten im September begonnen. Der Film soll Ende 2025 in den Kinos erscheinen.

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Getty Images Barry Keoghan bei der Burberry Fashion Show im September 2024

