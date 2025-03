Gewusst? Das ist Millie Bobby Browns echter Name

Millie Bobby Brown (21), bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, hat nun überraschend ihren echten zweiten Vornamen preisgegeben. Im Gespräch mit BuzzFeed UK enthüllte sie an der Seite von Co-Star Chris Pratt (45) das gut gehütete Geheimnis: Ihr wirklicher Name lautet Millie "Bonnie" Brown. Sie habe ihn aus Spaß leicht abgewandelt, wie sie verriet. "Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Das hört ihr hier zum ersten Mal!", erzählte die 21-Jährige. Der Zusatz "Bobby" in ihrem Namen ist dennoch kein Zufall, sondern eine Hommage an ihren Vater.

Die Enthüllung machte Millie während der Promo für ihren neuen Film The Electric State, der laut Just Jared ab dem 14. März auf Netflix verfügbar ist. Zusammen mit Chris stand sie nun öfter vor der Kamera, um das Action-Spektakel zu bewerben. Während sie im Interview über den Film sprach, nutzte sie offenbar die Gelegenheit, um dieses persönliche Detail mit ihren Fans zu teilen. Für viele dürfte dies eine Überraschung gewesen sein, da sie sich unter ihrem Künstlernamen längst weltweit einen Ruf erarbeitet hat.

Abseits der Kameras legt Millie offensichtlich großen Wert auf Familie, was sich auch in der Wahl ihres Künstlernamens widerspiegelt. Der Ursprung des Namens geht auf eine humorvolle und liebevolle Geste für ihren Vater Robert "Bobby" Brown zurück. Die Schauspielerin, die weltweit durch die Rolle der "Elf" in der Netflix-Serie "Stranger Things" bekannt wurde, hat sich nie gescheut, offen über persönliche Themen und ihre engen Beziehungen zu sprechen. Seit ihrem Durchbruch zählt Millie zu Hollywoods beliebtesten Nachwuchsstars. Ihr außergewöhnlicher Künstlername und ihre bodenständige, humorvolle Art machen sie zu einem echten Vorbild für ihre Fans.

Getty Images Chris Pratt und Millie Bobby Brown, Februar 2025

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

