Millie Bobby Brown wehrt sich gegen Hate zu ihrem Aussehen

Millie Bobby Brown (21), bekannt aus der Serie Stranger Things, hat erneut klargestellt, dass sie den Kommentaren und Kritiken über ihr Aussehen keine Beachtung schenkt. Bei der Premiere ihres neuen Films "The Electric State" in Los Angeles am Montag, den 24. Februar, zog die Schauspielerin in einer glamourösen, metallisch glänzenden Robe alle Blicke auf sich. Doch im Anschluss wurde wieder die Optik der Schauspielerin kritisiert. Auf Instagram greift Millie die Thematik auf und teilt einen Artikel der britischen Vogue mit dem Titel "Niemand kümmert sich darum, wie alt du denkst, dass Millie Bobby Brown aussieht" und fügt ein schlichtes "Danke" hinzu. Damit reagiert sie auf Kritiker, die meinen, Millie sehe älter aus, als sie ist.

Die 21-Jährige ist sich der besonderen Aufmerksamkeit, die ihr durch ihre frühe Karriere zuteilwird, bewusst. Schon in früheren Interviews hatte sie erklärt, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, ihr Erwachsenwerden zu akzeptieren. "Ich bin dabei, eine Frau zu werden, und die Leute haben meinen Werdegang verfolgt. Sie sind an meiner Reise beteiligt, aber nicht bereit, zu akzeptieren, dass ich aufwachse", sagte Millie. Seit ihrem 18. Geburtstag, so berichtet die Britin, sei sie verstärkt mit kritischen Kommentaren über ihre Outfits konfrontiert worden.

Doch Millie bleibt kämpferisch und hat sich entschieden, sich auf das Positive zu konzentrieren – beruflich wie privat. Neben ihrer Schauspielkarriere führt sie ihre eigene Beauty-Brand Florence by Mills, die auf junge Menschen ausgerichtet ist. In Interviews betont sie immer wieder, wie wichtig es ihr ist, mit ihren Projekten nicht nur Kreativität auszudrücken, sondern auch andere zu inspirieren. Privat scheint Millie ebenfalls ihr Gleichgewicht gefunden zu haben: Sie teilt gern Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans, bleibt bei allem Trubel aber stets bodenständig. So zeigt sie sich immer wieder als Vorbild für junge Menschen, die ebenfalls lernen, sich gegen unerwünschte Meinungen zu behaupten.

Getty Images Chris Pratt und Millie Bobby Brown, Februar 2025

Getty Images Millie Bobby Brown, Oktober 2024

