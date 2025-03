Tränen bei Wahl des beliebtesten Normalo-Sommerhaus-Paares

Im Das Sommerhaus der Normalos sorgen die Teilnehmer mal wieder von ganz alleine für Drama. Nachdem Marc und Lucia ihre Mitbewohner zu einem Frage-Antwort-Spiel animieren, kommt Marcel auf die Idee, eine Abstimmung zu machen, welches Paar wohl der Zuschauerliebling sei. Er und seine Lisa-Sophie sahnen dabei ordentlich Stimmen ab – die Mehrheit der Kandidaten vermutet, dass sie bei den Zuschauern am besten ankommen. Die Stimmung kippt allerdings wegen einer negativen Anspielung von Hendrik gegen Vanessa. Nach einer kurzen Diskussion bricht die Beauty in Tränen aus.

Angeblich soll Vanessa am vergangenen Abend gegen Hendrik und seine Freundin Sophie geschossen haben. Doch im Gespräch der Runde versteht sie die Welt nicht mehr. "Warum schießen jetzt alle gegen mich? Ich habe das nie gesagt?", verteidigt sie sich. Ein eingeblendeter Rückblick klärt auf: Tatsächlich ist ihr die Stichelei über die Lippen gekommen. "Das war wirklich nicht gegen euch", behauptet sie unter Tränen. Die Gruppe glaubt ihr nicht. Vanessa ist völlig aufgelöst. "Wieso seid ihr alle gegen mich? Ich stehe hier durchgehend mit der Arschkarte da wegen solchen asozialen Menschen", schießt sie. Ihre Emotionen werden von den anderen aber nicht ernst genommen. Lisa-Sophie denkt nicht, dass die 28-Jährige wirklich weint. "Also wenn man versucht, da jetzt auf Krampf irgendwelche Tränen rauszupressen", fällt sie ihr Urteil.

Schon nach wenigen Tagen im Sommerhaus eckt Vanessa ganz schön bei ihren Mitstreitern an. Auch wie es mit ihr und ihrem Partner Richard nach der Zeit in Bocholt weiterging, wird bereits wild spekuliert. Viele Zuschauer vermuten, dass die beiden nach ihrer Teilnahme vom berüchtigten Sommerhausfluch getroffen wurden. Im Interview mit Blitzlichtgewitter äußerte sich die Brünette zu den Spekulationen, ob sie und ihr Partner getrennt sind. "Also ich muss ganz klar sagen, die Gerüchteküche brodelt in dem Business immer wieder. Heute sind wir es, morgen ist es jemand anderes. Man darf nicht alles glauben, was man liest", betonte sie und fügte hinzu, dass sie sich "zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht" zu ihrem Beziehungsstatus äußern wolle.

"Das Sommerhaus der Normalos": 8 Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Vanessa Brahimi und ihr Freund Richard bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Vanessa Brahimi, Kandidatin bei "Das Sommerhaus der Normalos"

