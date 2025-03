Normalo-Sommerhaus-Vanessa äußert sich zu Trennungsgerüchten

Vanessa Brahimi und ihr Partner Richard sind aktuell in "Das Sommerhaus der Normalos" zu sehen – doch wurde das Paar etwa bereits vom berühmt-berüchtigten Sommerhaus-Fluch getroffen? Einigen eifrigen Show-Fans zufolge schon. Die Beauty hat zu den Spekulationen eine klare Meinung: "Also ich muss ganz klar sagen, die Gerüchteküche brodelt in dem Business immer wieder. Heute sind wir es, morgen ist es jemand anderes. Man darf nicht alles glauben, was man liest", erklärt sie im Interview mit Blitzlichtgewitter. Der Frage danach, ob sie und Richard nach wie vor ein Paar sind, umgeht Vanessa jedoch: "Dazu möchten wir uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht äußern."

Das Statement der Brünetten scheint einige aber nicht zu überzeugen. Unter dem Beitrag des Interviews auf Instagram machen die "Sommerhaus der Normalos"-Fans ihre Meinung deutlich: Sie gehen noch immer davon aus, Vanessa und Richard sind kein Paar mehr. "100 Prozent getrennt. Wirken sehr distanziert und auch wie sie sich anschauen. Körpersprache verrät viel" und "Man sieht Richard so an, dass sie getrennt sind und er null Bock mehr auf ihr Theater hat", lauten beispielsweise zwei Kommentare.

Ob die Sommerhaus-Teilnahme die Kandidaten wirklich entzweit hat, bleibt also abzuwarten. Wieso, weshalb, warum es dazu gekommen sein könnte, bleibt ebenso spannend. In der Show funktionieren die beiden als Paar stand Folge zwei noch ganz gut. Zwar fühlt sich Vanessa von ihrem Partner hin und wieder nicht ausreichend unterstützt, doch versuchen sie, einander stets bemüht zur Seite zu stehen.

Vanessa Brahimi, Reality-TV-Teilnehmerin

Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

