Ü-60 im Normalo-Sommerhaus: So fühlten sich Andrea und Manni

Mit 61 und 60 Jahren waren Andrea und Manfred das älteste Paar bei Das Sommerhaus der Normalos. Was manche vielleicht gestört hätte, war für die beiden Bankangestellten aber gar kein Problem, wie sie im exklusiven Interview mit Promiflash verraten. "Wir hatten uns ja nicht für das Senioren-Sommerhaus beworben", erklären sie humorvoll und fügen hinzu: "Uns war bewusst, dass wir die Ältesten sein könnten."

Unter den ganzen jungen Hüpfern bezeichnen sich die beiden humorvoll als "Dinos" – was wohl noch mal unterstreicht, dass sie mit dem Altersunterschied wirklich kein Problem hatten. Leider wurde dem Duo aber Andreas Gesundheitszustand zum Verhängnis: Schon in Folge zwei mussten sie sich verabschieden, da der Rotschopf unter Schmerzen im Ischiasnerv litt. "Auf Anraten des Arztes, der vom Sender geordert wurde, mussten wir das Haus verlassen, weil am Set keine Diagnose feststellbar war", erklärt Andrea.

Aber auch wenn ihr erster TV-Auftritt nur von kurzer Dauer war, soll er nicht der letzte gewesen sein! "Wir hoffen, dass RTL uns noch die Chance gibt, uns zu präsentieren. Wir sind für alles offen und würden uns auf weitere Herausforderungen freuen", plaudert das Paar gegenüber Promiflash aus. Mannis Traum sei es, eines Tages bei Big Brother oder dem Dschungelcamp teilzunehmen. Bis es so weit ist, erinnern sie sich gerne an die Tage im Sommerhaus und wissen, dass sie trotz ihres nur sehr kurzen Auftritts von vielen als die "Sieger der Herzen des Sommerhauses der Normalos" gelten.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Andrea im "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Manni und Andrea, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

