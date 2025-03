Nach Aus: Das macht Normalo-Sommerhaus-Andreas Gesundheit

Für Andrea und ihren Partner Manni war das Abenteuer "Das Sommerhaus der Normalos" frühzeitig vorbei. Schon in der zweiten Folge mussten sie das Format verlassen. Grund dafür war aber nicht etwa eine Nominierung, sondern Andreas Gesundheitszustand. Im exklusiven Promiflash-Interview gibt die 61-Jährige ein Update, wie es ihr inzwischen geht. "Ich hatte Probleme mit dem Ischiasnerv. Dank einer tollen Physiotherapie habe ich alles in den Griff bekommen", verkündet sie die beruhigende Neuigkeit.

Andrea sei bewusst, dass die Gesundheit immer vorgeht. Die endgültige Entscheidung, das Haus zu verlassen, wurde ihr aber von dem betreuenden Mediziner abgenommen: "Auf Anraten des Arztes, der vom Sender geordert wurde, mussten wir das Haus verlassen, weil am Set keine Diagnose feststellbar war." Trotzdem war das Paar traurig, dass seine Zeit schon so früh vorbei war. "Keine einzige Träne war gespielt, wir wären so gerne geblieben", betont der Nicht-VIP. Andrea und Manni waren das älteste Duo im "Sommerhaus der Normalos". Das habe die beiden aber überhaupt nicht gestört. "Dass wir als Dinos ins Haus gegangen sind, war kein Problem für uns. Wir hatten uns ja schließlich nicht für das 'Seniorensommerhaus' beworben", verrät der Rotschopf mit einem Augenzwinkern.

Das Spiel "Höhen und Tiefen" brachte Andrea letztendlich an ihre Grenzen. "Mit diesem Zustand, in dem sich mein Bein befindet, ist es mir nicht möglich, an irgendeinem Spiel teilzunehmen. Es macht keinen Sinn, wir müssen gehen", verkündete die Bankkauffrau traurig bei ihrem Auszug. Vor allem ärgerte sie sich, ihrem Partner damit die Chance auf den Sieg verbaut zu haben. "Mit einer anderen, sportlicheren Partnerin hätte er mit Sicherheit eine wesentlich bessere Chance gehabt", vermutete der TV-Neuling.

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Manfred Gardianczik und Andrea Schwarze, "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Manfred Gardianczik, Kandidat bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

Anzeige