"Full House"-Stars freuen sich über Ashley Olsens Babynews!

Ashley Olsen (37) bekommt süße Grüße ihrer TV-Familie! Die US-Amerikanerin steht bereits seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. Nachdem sie zunächst als Schauspielerin, unter anderem bei Full House, durchgestartet war, wurde sie zum It-Girl. Zuletzt zog sich die Zwillingsschwester von Mary-Kate Olsen (37) aber zurück und schaffte es so sogar, ihre Schwangerschaft geheim zu halten. Die Geburt ihres Sohnes ist seit Kurzem jedoch bekannt – und dazu gratulieren ihr nun auch ihre ehemaligen "Full House"-Co-Stars!

In ihrem Podcast "How Rude, Tanneritos!" kamen Jodie Sweetin (41) und Andrea Barber (47) zuletzt auch auf die Babynews ihrer früheren Kollegin zu sprechen. "Ich habe gerade heute Morgen erfahren, dass Ashley Olsen ein Baby bekommen hat! Das hat mich umgehauen", erzählte Andrea, die damals die Kimmy Gibbler gespielt hatte. Und ihre Freundin erwiderte: "Ich weiß, dass sie kein Baby ist. Sie ist eine 37-jährige Frau, das ist mir klar. Aber es ist so, wie wenn das jüngste Mitglied der Familie ein Kind bekommt!" Anschließend gratulierten die beiden Ashley noch und beteuerten: "Die 'Full House'-Familie freut sich so sehr für die beiden!"

Ashley und ihre Schwester hatten in "Full House" ihre ersten Auftritte als Schauspielerinnen gehabt – damals noch als Babys. Gemeinsam hatten sie in der beliebten Serie die Rolle der Michelle Tanner gespielt. In der Fortsetzung Fuller House waren die beiden Designerinnen anschließend aber nicht zu sehen.

Anzeige

Getty Images Ashley Olsen im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Andrea Barber, Jodie Sweetin und Candace Cameron-Bure bei den Teen Choice Awards 2016

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de