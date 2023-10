Mami-Look? Ashley Olsen nach Geburt ihres Sohnes gesichtet

Was hat sich Ashley Olsen (37) denn dabei gedacht? Die Full House-Bekanntheit ist dafür bekannt, ihr Privatleben sehr hinter verschlossenen Türen zu halten. So machte es die Schauspielerin nicht einmal öffentlich, dass sie und ihr Mann Louis Eisner Eltern geworden sind: Im August stellte sich heraus, dass die Beauty bereits vor Monaten ihren Sohn auf der Welt begrüßt hat. Nun wurde Ashley nach einem Abendessen in einem sehr lässigen Look gesichtet.

Die Neu-Mama gönnte sich wohl eine kurze Auszeit von ihrem neuen Familienleben: Sie wurde von Paparazzi nach einem Dinner in New York eingefangen, wie Fotos bei Daily Mail zeigen. Doch ihr Look erweckt dabei den Anschein, als ob Ihr Mama-Dasein sie sehr einspannt: Die Schauspielerin trägt einen langen, grauen Mantel sowie eine weite beige Hose. Das kombinierte sie mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Sonnenbrille und einem dicken gemusterten Schal, den sie sich halbherzig um die Schulter wickelte. Obwohl sie sich obenrum dick eingepackt hat, entschied sie sich untenrum für sommerliche Schuhe: Auf den Bildern trägt sie schwarze Flip Flops.

Durch ihren Hang zu weiten Klamotten konnte Ashley ihre Schwangerschaft auch gut verbergen. Doch nicht nur ihren Fans hat die 37-Jährige diese Information vorenthalten. "Sie hat ihre Schwangerschaft vor vielen Freunden und Kollegen geheim gehalten. Nur ein kleiner Kreis wusste Bescheid", hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight ausgeplaudert.

Getty Images Louis Eisner und Ashley Olsen im September 2021

Getty Images Ashley Olsen, Schauspielerin

Getty Images Ashley Olsen im Mai 2013

