Das denkt Djamila Rowe über den neuen Dschungelcamp-Cast

Djamila Rowe (57) freut sich schon auf das diesjährige Dschungelcamp. Wie die einstige "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Siegerin im Interview mit der Bild verrät, wird auch sie sich die neue Staffel anschauen. Schon allein wegen der Kandidaten. "Ich bin ein großer Fan. Es sind interessante Charaktere dabei", meint sie. Doch ob die Teilnehmer tatsächlich so interessant sind, wie sie im ersten Moment scheinen, wird sich erst noch herausstellen. "Erst nach drei bis vier Tagen, wenn der Hunger richtig eintritt, sieht man, wie die Leute wirklich drauf sind", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit. "Lass die Leute erst mal auf Entzug von Zucker, Gewürzen und Kaffee kommen – dann fallen die Masken."

Schon in rund einer Woche geht es los. Am 24. Januar ziehen die Stars und Sternchen in den australischen Dschungel. In diesem Jahr sind mit dabei: Nina Bott (47), Timur Ülker (35), Jörg Dahlmann (66), Anna-Carina Woitschack (32), Pierre Sanoussi-Bliss und Jürgen Hingsen (66). Aber auch die Trash-TV-Welt ist in Down Under vertreten. So machen es sich des Weiteren Yeliz Koc (31), Maurice Dziwak (26), Sam Dylan (33), Edith Stehfest und Alessia Herren (23) am Dschungelcamp-Lagerfeuer gemütlich. Letztere tritt in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters, 20 Jahre nachdem Willi Herren (✝45) an der Show teilgenommen hatte.

Anders als Djamila gibt es auch einige, die weniger gespannt sind auf die diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer. So beispielsweise Tom (35) und Bill Kaulitz (35). Die Zwillinge sind mit dem Cast 2025 "ganz unzufrieden", wie sie in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" zum Ausdruck brachten. "Worüber ich gar nicht dankbar bin, sind die Dschungelcamp-Kandidaten. Also, was RTL da wieder für ein schlechtes Casting gemacht hat...", erklärte Bill enttäuscht. Während sie einen Großteil der vermeintlichen Stars nicht kennen, sind sie der Meinung, dass die bekannteren Teilnehmer wohl eher "langweilig" sein werden.

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Stars

