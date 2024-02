Djamila Rowe dankbar: Das Dschungelcamp war ihre Therapie

Djamila Rowe (56) blickt glücklich auf ihre Zeit im Dschungelcamp zurück. 2023 nahm die Reality-TV-Bekanntheit an der beliebten Abenteuershow teil. Nach und nach mauserte sie sich zum Liebling der Zuschauer und schaffte am Ende tatsächlich das, was sie zuvor für unmöglich gehalten hatte: Die Berlinerin wurde zur Königin gewählt. Ein Jahr später versichert Djamila: Das Dschungelcamp war eine wichtige Erfahrung für sie!

Im großen Countdown zum Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigt sich die 56-Jährige sehr emotional. "Das Dschungelcamp war für mich Therapie", erklärt sie mit Tränen in den Augen und ergänzt: "Ich habe mit sehr viel zu kämpfen gehabt. So viele haben immer an mir gezweifelt, so viele Türen waren immer verschlossen. Und ich wollte einfach zeigen, wie ich wirklich bin." Ebenfalls gerührt entgegnet ihr Moderatorin Angela Finger-Erben (44): "Und das hast du geschafft!"

Djamilas Weg ins Dschungelcamp war ziemlich holprig. Denn die zweifache Mutter war ursprünglich nicht als Kandidatin geplant gewesen. Schlussendlich bekam sie nur einen Platz, weil Martin Semmelrogge (68) nicht teilnehmen konnte – der Schauspieler hatte Einreiseprobleme.

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Februar 2023

Action Press / AEDT Djamila Rowe im August 2023

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Djamila Rowe und Sonja Zietlow beim Dschungelcamp 2023

