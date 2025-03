Duell im Normalo-Sommerhaus: Erfzeinde spielen gegeneinander

In Folge drei von Das Sommerhaus der Normalos wird es ernst: Ausgerechnet die beiden Erzfeinde-Duos treten im Spiel gegeneinander an. Es heißt Marc und Lucia gegen Vanessa und Richard – eine Herausforderung, die jedenfalls Richard gerne annimmt. "Das Duell gegen Marc und Lucia pusht mich. Ich will die umhauen, ich will die umklatschen, ich will gegen die gewinnen", zeigt er sich ehrgeizig. Aber auch Marc ist siegessicher: "Gegen die heute zu gewinnen, ist das oberste Gebot." Doch welches Paar ist das stärkere? Die Männer müssen sägen, die Frauen sich blind orientieren – eine echte Herausforderung für jedes Team.

Marc und Lucia lassen es ganz ruhig angehen – denn Marc hasst es, laut angefeuert zu werden. Ihre Taktik geht aber auf: Bereits in der ersten Runde verschaffen sie sich einen Vorsprung. Richards Umgang mit der Säge lässt Vanessa verzweifeln. "Schatz, du bist zu langsam", sieht die 28-Jährige schon ihren Sieg davon schwimmen. Es scheint wirklich nicht ihr Spiel zu sein: Anstatt wie ihre Gegner mit taktischer Ruhe vorzugehen, schreit vor allem Vanessa immer wieder hysterisch herum. Es kommt wie erwartet: Unter lautem Jubel holen sich Marc und Lucia mit Vorsprung den finalen Punkt und gewinnen das Duell der Erzfeinde. Für Vanessa steht fest: Ihr Freund Richard hat nicht sein Bestes gegeben.

Wie sehr die Sozialversicherungsangestellte ihren Partner während des Spiels runtergeputzt hat, bleibt kein Geheimnis. Brühwarm schildert Lucia Mitkandidatin Lisa die Situation beim Spiel. Für Vanessa und den 29-Jährigen könnte es nun wirklich eng werden. Nicht nur wegen ihrer Leistung im Wettkampf – auch auf der Beliebtheitsskala im Sommerhaus rutscht das Paar wegen Vanessas Art immer weiter runter. Sowohl ihre Mitbewohner als auch die Zuschauer zu Hause sind der Meinung, dass die Brünette taktisch vorgeht.

RTL Richard beim Spiel von "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

