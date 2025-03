Ist Vanessas Verhalten im Normalo-Sommerhaus bloß Taktik?

In den ersten zwei von insgesamt acht "Das Sommerhaus der Normalos"-Folgen zoffen sich die Kandidaten in einer Tour. Mit dabei ist unter anderem Vanessa Brahimi, die unter anderem mit Lucia und ihrem Partner Marc sowie Sophie und Hendrik im Clinch liegt. Auf Instagram möchte ein User von ihr wissen, ob ihr Verhalten in der Show "fake oder Taktik" sei. Die Sozialversicherungsfachangestellte behauptet daraufhin: "Ich bin sehr transparent mit meinen Gedanken, meinen Emotionen und meiner Meinung. Ich habe von Anfang an offen gesagt, aus welchem Grund ich an der Show teilnehme."

Auf die Frage, ob sie ein falsches Spiel spiele, stellt Vanessa klar: "Ich habe mit offenen Karten gespielt in Bezug darauf, wen ich mag oder nicht. Wenn man sich den Anfang der ersten Folge genau anschaut, dann sieht man, dass ich mich vor dem ersten Angriff über niemanden negativ geäußert habe." Den Grund für ihre Streitereien mit den anderen Bewohnern begründet sie folgendermaßen: "Andere haben schon nach der Begrüßung ausreichend Lästerstoff gesammelt – beziehungsweise geäußert."

Da Vanessa ihren Mitstreitern bereits häufiger ihre Meinung geigte, knallte es bei der ersten Nominierung ziemlich heftig. Vor allem Sophies Freund Hendrik warf der 28-Jährigen ein paar fiese Beleidigungen an den Kopf und bezeichnete sie als "bodenloseste Frau" und "Stück Schei*e." Aber auch Marc und Lucia gingen den Reality-TV-Neuling an und die Hundeleinen-Verkäuferin beschimpft Richards Freundin als "Lippenstift-Fresse".

