Punk-Ikone Nina Hagen feiert 70. Geburtstag im Tonstudio

Die deutsche Punk-Ikone Nina Hagen (70) feiert am 11. März 2025 ihren 70. Geburtstag – und zeigt sich dabei so kreativ wie eh und je. Wie sie gegenüber Welt mitteilte, werde sie ihren Ehrentag im Tonstudio verbringen, wo sie an einem neuen Album arbeite. Bekannt wurde Nina mit dem Hit "Du hast den Farbfilm vergessen", durch den sie in der DDR zum Star wurde. Im Westen kam der große Durchbruch Ende der 70er Jahre mit der Nina Hagen Band. Hits wie "Ich glotz' TV" machten sie zur Kultfigur und brachten ihrer Karriere eine turbulente Verwandlung vom Schlagersternchen zur radikal-provokanten Punk-Ikone.

Ihr letztes musikalisches Lebenszeichen gab Nina Ende 2022 mit ihrem Album "Unity", das in Deutschland und der Schweiz großen Erfolg hatte und auch international von Kritikern wie dem "Chicago Reader" gelobt wurde. Das Album umfasst Cover von bekannten Künstlern wie Bob Dylan (83) und Robert Macgimsey, aber auch neue Eigenkompositionen mit Titeln wie "Atomwaffensperrvertrag" oder "Venusfliegenfalle" und zeigt, dass Ninas politische Botschaften an Relevanz nichts eingebüßt haben. Zuvor veröffentlichte sie 2020 den gleichnamigen Song "Unity" – zur Unterstützung der Black-Lives-Matter-Bewegung. Ihre Schauspielkarriere hat Nina Hagen dagegen offenbar beendet: Ihre letzte Rolle spielte sie 2016 in dem Filmprojekt "Gutterdämmerung". Darin ist Nina neben zahlreichen Musikgrößen zu sehen, wie etwa Lemmy Kilmister von Motörhead, Slash (59) von Guns N' Roses, Grace Jones (76) und Iggy Pop.

Privat war und ist Nina Hagen oft genauso außergewöhnlich wie auf der Bühne. Ihre turbulenten Beziehungen, Erfahrungen mit Drogen und Berichte über Ufo-Sichtungen füllen zahlreiche Anekdoten. 2009 ließ sie sich taufen und engagiert sich seitdem für das Evangelium sowie für diverse soziale Projekte und Tierrechte. Zudem hat sie in den vergangenen Jahren eine neue Rolle gefunden: die der Großmutter. Ihr Sohn Otis wurde 2022 Vater und Nina Hagen genießt offenbar ihr Familienglück. Mit ihren schrillen Masken und ihrem grellen Make-up hat sich die Musikerin eine eigene Nische geschaffen und verrät: "Ich bin froh, dass ich sie tragen darf – es ist Schutz und Freiheit zugleich."

