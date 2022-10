"Hurra": Nina Hagen ist zum ersten Mal Großmutter geworden!

Die Familie von Nina Hagen (67) wächst weiter! Die deutsche Musikerin und Schauspielerin hat selbst zwei Kinder: Im Jahr 1981 durfte die kultige Modeliebhaberin ihre Tochter Cosma Shiva Hagen (41) auf der Welt begrüßen, 1990 folgte dann ihr Sohn namens Otis Chevallier-Hagen. Jetzt konnte sich die deutsche "Godmother of Punk" über weiteren Nachwuchs innerhalb ihrer Familie freuen: Nina durfte nämlich ihr erstes Enkelkind auf der Welt begrüßen!

Gegenüber Bild verriet Nina jetzt voller Stolz, dass ihr Sohnemann Otis und seine Partnerin Yolanda zum ersten Mal Eltern geworden sind. "Hurra, ich bin Großmama!", betonte die "Du hast den Farbfilm vergessen"-Interpretin und brachte ihre große Freude zum Ausdruck: "Ich freue mich von ganzem Herzen über die Ankunft von unserem neuen Familienmitglied." Allerdings wollte die frischgebackene Oma bislang noch nicht verraten, ob sie einen Enkelsohn oder eine Enkeltochter bekommen hat.

Anders als seine berühmte Mutter steht Otis nicht so oft in der Öffentlichkeit. Aber was macht Ninas Sohn denn eigentlich? In seiner Instagram-Profilbeschreibung bezeichnet er sich als DJ, Food-Stylist und "Koch, der mit einem fettigen Stift schreibt". Neben diesen Tätigkeiten ist er jetzt also auch stolzer Vater.

Getty Images Nina Hagen, deutsche Musikerin und Schauspielerin

Getty Images Nina Hagen im Februar 2009 in Berlin

Getty Images Nina Hagen, Januar 2015

