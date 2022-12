"Wednesday"-Tanz: Deutscher Kultstar inspiriert Jenna Ortega

Jenna Ortega (20) holte sich für ihren Wednesday-Tanz viel Anregung – auch von einem deutschen Kultstar. Die schräge Choreografie, die die Schauspielerin in ihrer Rolle als Wednesday Addams in der Netflixserie präsentiert, ging binnen weniger Stunden viral. Im Netz tanzen die Fans reihenweise die abgehakten Bewegungen nach. Die Choreografie hat sich Jenna selbst ausgedacht – und ließ sich sogar von Nina Hagen (67) inspirieren.

Als Gast in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte Jenna ausführlich, wie die Choreografie ihres Tanzes entstanden sei. "Ich habe zwei Tage nicht geschlafen. Ich habe mir Videos von Siouxsie and the Banshees und Denis Lavant in 'Beau Travial' angeschaut. Ich habe Archivmaterial von Gothkids gefunden, die in den Klubs der 80er getanzt haben. Lene Lovich, Nina Hagen...", zählte die 20-Jährige ihre Einflüsse auf. Kultsängerin Nina gilt in Deutschland als Königin des Punks und ist mit ihrem ulkigen Look offenbar eine Inspiration für Jenna gewesen.

Für den Tanz von Protagonistin Wednesday habe der Serienregisseur Tim Burton (64) eigentlich ganz andere Pläne gehabt: Ursprünglich sollte es einen großen Flashmob geben. "Ich habe gedacht: 'Nein, Wednesday würde niemals andere Leute zum Tanzen ermutigen'", meinte Jenna. Also überlegten sie und Tim sich etwas anderes, bei dem der Tanz herauskam. Dazu motivierte sie auch der Song, den der Filmemacher aussuchte, denn die Band The Cramps gehört zu ihren persönlichen Favoriten.

Nina Hagen, deutsche Musikerin und Schauspielerin

Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Regisseur Tim Burton und Hauptdarstellerin Jenna Ortega am Set von "Wednesday"

