Stolzer Ne-Yo stellt erstmals seine vier Partnerinnen vor

R&B-Star Ne-Yo (45), mit bürgerlichem Namen Shaffer Chimere Smith, hat seine Fans mit einem ungewöhnlichen Einblick in sein Liebesleben überrascht: Auf Instagram präsentierte der 45-jährige Sänger erstmals offiziell seine vier Partnerinnen. "Da die Welt so fasziniert ist, sollte ich meine Lieben wohl richtig vorstellen", schrieb er zu einem Beitrag mit Fotos und Videos, worauf er eng vertraut mit Cristina, Arielle, Moneii und Brionna zu sehen ist. Die vier Frauen, die er liebevoll mit Spitznamen wie "Pretty Baby", "Twin Flame", "Phoenix Feather" und "Sexy Lil' Somethin'" versieht, gehören zu seiner polyamoren Beziehung. "Wir sind glücklich. Sagt etwas Nettes oder lebt einfach euer Leben weiter", fügte der Sänger selbstbewusst hinzu.

Bereits seit Monaten hatte Ne-Yo Hinweise auf sein Beziehungsmodell gegeben, doch nun stellte er die Frauen erstmals persönlich vor. Drei seiner Partnerinnen – Cristina, Arielle und Moneii – teilen ihre gemeinsame Beziehung auf einem eigenen Instagram-Account, wo sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag posten. Brionna, die als Backup-Tänzerin für Ne-Yo arbeitet, hält sich hingegen in sozialen Medien eher zurück und postet vor allem Fotos von sich allein mit dem Sänger. Offenbar ist Ehrlichkeit der Schlüssel ihrer Beziehungen: "Ich manipuliere niemanden, mache keine Gehirnwäsche und lüge nie", erklärte Ne-Yo in der Radiotalkshow "Lemon Drop". Arielle kommentierte scherzhaft, es handle sich um einen "starken Bund, den andere vielleicht nie verstehen werden".

Privat hat Ne-Yo aus früheren Beziehungen sieben Kinder und war vor seiner aktuellen Beziehungsdynamik zweimal verheiratet – zuletzt mit Crystal Renay, mit der er drei Kinder großzieht. In der Radioshow "Rickey Smiley Morning Show" sprach er offen darüber, wie er seinen Kindern das Konzept seiner polyamoren Partnerschaften erklärt. "Das ist Papas Freundin. Und das ist auch Papas Freundin. Und sie auch", habe er seinen kleinen Kindern gesagt. Trotz der Schlagzeilen scheint Ne-Yo aus vergangenen Fehlern gelernt zu haben und betont, dass Ehrlichkeit Zeit und Herzschmerz ersparen kann.

Instagram / neyo Arielle Hill, Phoenixx Feather, Bella und Ne-Yo

Getty Images Ne-Yo, Oktober 2023

