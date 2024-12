Ne-Yo trauert um seinen Box-Schützling Paul Bamba (†35)

Traurige Nachrichten aus den USA: Mit nur 35 Jahren ist der Boxer Paul Bamba überraschend verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Freitag bekanntgegeben – unter anderem von Sänger Ne-Yo (45), der ihn erst kürzlich als ersten Athleten bei seiner Boxmanagementfirma unter Vertrag genommen hatte. In einem gemeinsamen Statement von dem Musiker und der Familie des Verstorbenen auf X heißt es: "Mit tiefem Bedauern geben wir den Verlust eines geliebten Sohnes, Bruders, Freundes und Boxchampions bekannt, dessen Licht und Liebe unzählige Leben berührt haben." Nähere Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt.

Paul Bamba war ein leidenschaftlicher Boxer, der während seiner Karriere beeindruckende 19 Siege bei nur drei Niederlagen einfuhr. Sein letzter Kampf brachte ihm den Titel des WBA Gold World Champions, nachdem er Rogelio Medina Luna bezwingen konnte. Er hinterlässt sowohl in der Sportwelt als auch bei seinen Liebsten eine große Lücke. In dem Statement seiner Angehörigen heißt es weiter: "Er war ein leidenschaftlicher und selbstbewusster Konkurrent mit einem unerbittlichen Ehrgeiz, Großes zu erreichen. Vor allem aber war er ein großartiger Mensch, der viele mit seiner außergewöhnlichen Tatkraft und Entschlossenheit inspirierte"

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Ne-Yo Paul Bamba als ersten Sportler in seiner neuen Managementfirma aufnimmt. Für den US-amerikanischen Boxer war dies ein großer Karriereschritt, auf den er aufbauen wollte. "Ich fühle mich geehrt, in dieser Funktion mit Ne-Yo zusammenzuarbeiten, und bin dankbar für sein unerschütterliches Vertrauen in mich. Ich weiß, dass er die Fähigkeit hat, mir neue Türen zu öffnen und Möglichkeiten zu schaffen, mich als Kämpfer zu verbessern", betonte er gegenüber TMZ Sports voller Vorfreude.

Instagram / bambajuice Paul Bamba, Boxer

Getty Images Ne-Yo, Sänger

