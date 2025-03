Ne-Yo spricht mit Kids offen über seine Liebe zu vier Frauen

Sänger Ne-Yo (45), der aktuell mit vier Frauen gleichzeitig liiert ist, zeigt sich offen, wenn es um sein Privatleben geht – besonders gegenüber seinen sieben Kindern. In einem Interview in der "Rickey Smiley Morning Show" verriet er jetzt, dass er mit seinen Kids ganz ehrlich über seinen polyamoren Lebensstil spreche. "Natürlich haben sie Fragen und ich beantworte sie", erklärte der Musiker. Er fügte hinzu, dass er seine Partnerinnen der Familie stets ordentlich vorstelle und seinen Sprösslingen nahelege, besonders die Vorteile in diesem Lifestyle zu sehen. "Diese Frau macht dir das Frühstück, die andere kocht das Mittagessen und diese hier wäscht deine Kleider", habe er ihnen erklärt und sei damit auf Wohlwollen gestoßen.

Diese Offenheit scheint Ne-Yo, mit bürgerlichem Namen Shaffer Chimere Smith, auch gegenüber seinen Partnerinnen konsequent zu pflegen. Vollkommene Transparenz sei inzwischen das Fundament seines Beziehungsmodells, wie er erklärte: "Es geht darum, respektvoll miteinander umzugehen." Ne-Yo, der zuletzt mit einem pikanten Foto für Schlagzeilen sorgte, das ihn mit drei seiner Partnerinnen zeigte, betonte, dass diese Art von Beziehung nur unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren könne: "Alle sind ehrlich und alle geben im Vorfeld ihre klare Zustimmung." Auch blickte der R&B-Star im Interview nachdenklich auf seine Vergangenheit zurück und gab zu, dass er sich viele Probleme erspart hätte, wenn er schon damals nach demselben ehrlichen Ansatz gelebt hätte wie heute.

Ne-Yo hat seine sieben Kinder zwischen 2010 und 2021 mit verschiedenen Frauen bekommen. Mit seiner Ex-Verlobten Monyetta Shaw-Carter, bekannt aus "Real Housewives of Atlanta", teilt er seine ältesten Kinder, Madilyn Grace und Mason Evan. Aus der Ehe mit Crystal Renay stammen drei weitere: Shaffer Chimere Jr., Roman Alexander-Raj und Isabella Rose. Seine jüngsten Kinder, Braiden und Brixton, sind aus der Beziehung mit der Influencerin Sade Jenea Bagnerise hervorgegangen. Trotz dieser turbulenten Beziehungsbiografie scheint er heute eng mit seinen Kindern verbunden. "Wir sind eine Familie und eine Gemeinschaft", fasste Ne-Yo die Dynamik zusammen.

Instagram / neyo Ariell Hill, Phoenixx Feather, Bella und Ne-Yo

Frazer Harrison/Getty Images Crystal Renay und Ne-Yo mit ihrem Sohn Shaffer bei den Teen Choice Awards 2016

