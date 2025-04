Ne-Yos Partnerinnen verzichten freiwillig auf andere Männer

Ne-Yo (45) hat sich nach seiner letzten Ehe für eine eher unkonventionelle Beziehungskonstellation entschieden und hält damit seit einigen Wochen nicht mehr hinter dem Berg: Auf Social Media zelebriert der R&B-Star regelmäßig seine polyamore Lebensweise und folgt seinem Bedürfnis, die Öffentlichkeit an seinem Leben an der Seite von vier ausgesuchten Schönheiten teilhaben zu lassen. So sprach der US-Amerikaner jetzt in der "Angie Martinez Show" über eine besondere Regel, die er mit seinen Ladys vereinbart hat: Ne-Yos vier Partnerinnen – Cristina, Arielle, Moneii und Bri – daten keine anderen Männer, während er selbst munter von Bett zu Bett turnen darf. Dieses Ungleichgewicht sei jedoch nicht seine eigene Idee gewesen, wie er betonte: "Ich habe das nicht von ihnen verlangt. Sie haben das von sich aus angeboten."

Dass diese einseitige Exklusivität in seinen Beziehungen bei manchen Menschen auf Unverständnis stoßen könnte, ist Ne-Yo offenbar bewusst. Im Interview stellte der 45-Jährige klar: "Ich habe ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprochen und ich zwinge auch niemanden, hier zu sein." Jedoch scheint es nicht nur die gesellschaftliche Wahrnehmung zu sein, die den Musiker beschäftigt, sondern auch das praktische Management seiner ungewöhnlichen Lebensweise. Angesichts seiner sieben Kinder aus verschiedenen Beziehungen und seiner Musikkarriere werde die Zeit oft knapp, wie Ne-Yo betonte: "Es geht darum, dass sich jede gesehen und geschätzt fühlt. Individuelle Zeit ist genauso wichtig, wie die Zeit zu fünft."

Bereits Anfang dieses Jahres hatte Ne-Yo, der passenderweise einst mit dem Hit "Miss Independent" die Charts stürmte, seine vier Partnerinnen der Welt vorgestellt. Seither gewähren drei der Frauen auf Social Media regelmäßig Einblicke in den besonderen Alltag der Gruppe. In vergangenen Interviews erklärte Ne-Yo bereits, dass seine heute eher pragmatische Einstellung zu Liebe und Beziehungen auch eine Folge aus früheren Fehlern sei. In der Vergangenheit war der Musiker bereits zweimal verheiratet – erst mit Schauspielerin Monyetta Shaw, dann mit Crystal Renay. Daraus zog er offenbar eine entscheidende Erkenntnis: "Ehrlichkeit hätte mir viel Schmerz erspart."

Instagram / neyo Ne-Yo und seine vier Partnerinnen Bri, Christina, Moneii und Arielle (v.l.n.r.)

Getty Images Monyetta Shaw und Ne-Yo, 2013

