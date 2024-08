Auf der Bühne: Ne-Yo erhält Schlüssel zur Stadt Las Vegas

Derzeit steht Ne-Yo (44) in seiner Heimatstadt Las Vegas auf der Bühne. In der Stadt, die niemals schläft, gibt der US-Amerikaner in den kommenden Wochen eine Reihe von Konzerten. Bereits die Eröffnungsveranstaltung hatte es in sich. Denn niemand Geringeres als die Bürgermeisterin von Las Vegas überraschte den Musiker auf der Bühne. Die Politikerin überreichte dem "Closer"-Interpreten den sogenannten Schlüssel der Stadt. Eine Auszeichnung, die nur ausgewählte Ehrenbürger erhalten. Ein Video von TMZ zeigt den R&B-Star, wie er völlig perplex, aber überglücklich die Würdigung entgegennimmt.

In dem Clip liest Ne-Yo stolz das zugehörige Schreiben vor. "Der Schlüssel zu der Stadt Las Vegas. In großer Dankbarkeit feiern wir Las Vegas' eigenen Superstar. Danke, dass du deiner Heimatstadt etwas zurückgibst", heißt es in dem offiziellen Dokument. Auch die Bürgermeisterin scheint mächtig stolz auf ihr Geschenk zu sein. Humorvoll verrät sie auf der Bühne sogar ein kleines Geheimnis: "Dein Schlüssel hat mehr Juwelen als der, den wir Usher (45) gegeben haben", erklärt sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Dass Ne-Yo in den nächsten Wochen in Las Vegas mit seiner Konzertreihe residiert, ist für den Musiker eine große Ehre. Das machte der 44-Jährige vor wenigen Tagen auf Instagram mehr als deutlich. "Hier schließt sich für mich wirklich ein Kreis. Ich bin hier aufgewachsen. Ich ging auf die Las-Vegas-Akademie für Theater [...]. Mein erster richtiger Job in der Unterhaltungsbranche war hier. Und jetzt bin ich zurück in der Stadt, die mich geschaffen hat, mit meiner ganz eigenen Residenz. Ich fühle mich geehrt, ich bin stolz und ich bin bereit", kam der "Miss Independent"-Interpret ins Schwärmen.

Ne-Yo und Usher im Februar 2013

Ne-Yo, Sänger

