Diese Promi-Verstrickungen wurden im Diddy-Prozess enthüllt

Der Prozess gegen Sean "Diddy" Combs (55) sorgt täglich für neue, schockierende Enthüllungen, die nicht nur den Angeklagten selbst immer wieder in ein fragwürdiges Licht rücken – auch zahlreiche andere Stars spielten bereits eine Rolle in den Verhandlungen. Bekannte Namen wie Kanye West (48), 50 Cent (49) und R. Kelly (58) wurden während der Beweisaufnahme und Zeugenaussagen erwähnt, wobei teils brisante Details ans Licht kamen, wie Us Weekly berichtet. So sollen etwa die bekannten Musiker Usher (46) und Ne-Yo (45) bei einem Vorfall 2010 dabei gewesen sein, als Diddy seiner damaligen Partnerin, der "Me & U"-Sängerin Cassie (38), in den Bauch schlug. Andere Promi-Namen fielen eher in entfernterem Kontext – beispielsweise als berichtet wurde, Diddy habe Ecstasy-Pillen in Form des Kopfes von Barack Obama (63) konsumiert.

Ein weiterer prominenter Name, der im Prozess bereits mehrfach fiel, ist der des Rappers Kid Cudi (41). Mit ihm hatte Cassie 2012 kurz angebandelt, was Diddy missfallen haben soll. In ihrer Aussage erklärte die 38-Jährige: "Er war sehr wütend. Und etwa zu dieser Zeit explodierte Kid Cudis Auto in dessen Einfahrt." Doch auch Diddys Verteidigung verwies auf einzelne Prominente. So wurde etwa das Musikvideo von Rapper Wiz Khalifa (37) zu dem 2011er-Hit "Black and Yellow" gezeigt, in dem Cassie mitwirkte. Damit sollte untermauert werden, dass Cassies Karriere damals nicht unter Diddys Einfluss litt, wie sie in ihrer Aussage angegeben hatte.

Die Vorwürfe sind schwerwiegend: von physischer und psychischer Gewalt bis hin zu sogenannten Freak-off-Partys, bei denen der ehemalige Musikmogul seine Partnerinnen zum sexuellen Verkehr mit fremden Männern genötigt haben soll. Während Cassie und andere mutmaßliche Opfer Diddy in ein erschütterndes Licht rücken, werfen die Enthüllungen auch ein Schlaglicht auf ein mehr als fragwürdiges Machtgefüge im Hintergrund einer nach außen so schillernden Welt. Cassie beschrieb zahlreiche Momente, in denen sie sich eingeschüchtert und manipuliert fühlte. Dieses Muster, über psychischen Druck und die systematische Schaffung von Abhängigkeiten bei seinen Partnerinnen gewisse Handlungen zu erzwingen, tauchte in den Aussagen verschiedener Zeugen bereits mehrfach auf und soll laut Staatsanwaltschaft im weiteren Prozessverlauf noch intensiver beleuchtet werden.

Getty Images Cassie und P. Diddy, 2006

Getty Images P. Diddy, Rapper

