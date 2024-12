Neue Karriere: Ne-Yo steigt als Manager in den Boxsport ein

Der Grammy-prämierte R&B-Sänger Ne-Yo (45) steigt ins Boxgeschäft ein – allerdings nicht in den Ring, sondern als Manager! Der Musiker hat seinen ersten Boxer unter Vertrag genommen: Paul Bamba. Nur etwa einen Monat bevor Bamba gegen Rogelio "Porky" Medina um den WBA-Gold-Cruisergewichtstitel kämpft, sicherte sich Ne-Yo die Zusammenarbeit mit dem 35-Jährigen, der eine beeindruckende Bilanz von 18 Siegen, 3 Niederlagen und 17 Knockouts vorweisen kann.

Paul Bamba zeigte sich im Interview mit TMZ Sports hoch erfreut über die neue Partnerschaft: "Ich fühle mich geehrt, mit Ne-Yo in dieser Funktion zu arbeiten, und bin dankbar für sein unerschütterliches Vertrauen in mich. Ich weiß, dass er die Fähigkeit hat, neue Türen zu öffnen und dass er mir die Möglichkeit geben wird, mich als Kämpfer weiterzuentwickeln. Es wird ein aufregendes neues Kapitel." Mit dem anstehenden Titelkampf gegen "Porky" steht Paul vor einer großen Herausforderung, und die Unterstützung seines neuen Managers könnte den entscheidenden Unterschied machen.

Ne-Yo und Paul kennen sich schon seit Längerem und sind enge Freunde – der Boxer hat den Musiker sogar im Fitnessstudio trainiert. Für den Sänger, der in den letzten zwei Jahrzehnten mit Hits wie "So Sick" und "Miss Independent" große Erfolge feierte, ist das Engagement im Boxsport ein völlig neuer Pfad. Als fünffacher Vater, der in einer Beziehung mit mehreren Frauen ist, sucht er stets nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, seine Leidenschaft und sein Geschäft auszubauen. Die gemeinsame Leidenschaft für den Sport hat die beiden nun auch beruflich zusammengeführt, und Fans dürfen gespannt sein, welche Erfolge das Duo erzielen wird.

Getty Images Ne-Yo im Oktober 2021

Getty Images Ne-Yo, Dezember 2022

