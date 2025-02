Ne-Yo verteidigt seine polyamore Beziehung mit drei Frauen

Ne-Yo (45) ist egal, was andere von seinem Liebesleben denken! Der Musiker ist seit einiger Zeit in einer Beziehung mit drei Frauen: der Influencerin Arielle Hill sowie den zwei OnlyFans-Models Phoenixx Feather und Bella. Für seine polyamore Lebensweise bekommt der "So Sick"-Interpret viel Kritik – das kümmert ihn aber überhaupt nicht! In seiner Instagram-Story wehrt er sich gegen seine Hater. "Sie sagen: 'Ne-Yo, wir sind nicht mit deiner Poly-Beziehung einverstanden!' Fun-Fact: Das ist mir egal", gibt er klar zu verstehen. Dazu teilt Ne-Yo, der bürgerlich Shaffer Chimere Smith heißt, ein Selfie, auf dem er mit einem breiten Grinsen beweist, dass er mit seinen Partnerinnen mehr als happy ist, trotz der negativen Stimmen.

Die ersten Gerüchte über Ne-Yos polyamore Beziehung kamen im Sommer 2023 auf, als er am Strand von Los Angeles Hand in Hand mit Arielle und Bella gesehen wurde. Einige Monate später bestätigte der 45-Jährige, dass Phoenixx ebenfalls Teil dieser Beziehung ist. Er erklärte in einem Interview in der Show "Lemon Drop", wie erfüllt er sich durch diese Beziehungsform fühle. "Monogamie ist für euch. Nicht für mich. Solange mein Glück nicht das Glück anderer stört, bin ich am richtigen Ort. Ich werde nie wieder zu der Person, die lügen musste, um jemanden zufriedenzustellen", erklärte Ne-Yo.

Ne-Yo blickt inzwischen auf eine lange Karriere in der Musikbranche zurück und ist auch als Produzent erfolgreich. Doch auch privat hat er immer wieder mit Höhen und Tiefen, aber vor allem mit seinen Beziehungen auf sich aufmerksam gemacht. Mit seiner Ex-Frau Crystal Renay hat er fünf Kids, die er trotz der Scheidung gemeinsam mit ihr großzieht. Jeweils zwei weitere Kinder hat er mit seiner ersten Verlobten Monyetta Shaw und Sade Jenea Bagnerise. Über seinen Nachwuchs betonte er in Interviews oft, dass sie ihn geerdet hätten und die beste Inspiration in seinem Leben seien.

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Getty Images Ne-Yo im Oktober 2021

