Skandal um P. Diddy: Wird Ne-Yo hier Ähnliches vorgeworfen?

P. Diddy (54) wurde in den vergangenen Monaten mehrfach wegen schwerer Sexualverbrechen angeklagt. Inzwischen sitzt er deswegen sogar im Gefängnis und wartet auf einen Prozess. Nun erregt aber auch sein Kollege Ne-Yo (44) negative Aufmerksamkeit. In einem Video vom April, welches Daily Mail vorliegt, beschuldigte seine Ex-Freundin Sade Bagnerise ihn, sie misshandelt zu haben. In dem Instagram-Live-Video warf sie dem "Beautiful Monster"-Interpreten vor, sie "auf den Boden geschleudert" zu haben. Laut ihr habe er öfter Ausraster gehabt. Außerdem behauptete sie: "Er hat gerne [...] Drogen, Gras, Alkohol, Pilze und Prostituierte im Haus, während seine Kinder hier sind." Ne-Yo leugnete die Anschuldigungen seiner Ex – diese entschuldigte sich zudem dafür bereits.

Derweil befindet sich P. Diddy derzeit wegen schwerwiegender Vorwürfe wie Sexhandel und Erpressung in Untersuchungshaft. Am Montag wurde Sean Combs in einem New Yorker Hotel verhaftet. Später wurden auch seine Anklagepunkte öffentlich: So wurde der Rapper wegen Verschwörung zum organisierten Verbrechen, Sexhandel durch Zwang, Betrug oder Nötigung und Transport zur Ausübung der Prostitution angeklagt, wie TMZ berichtete. P. Diddy weist jegliche Schuld von sich. Seine Anwälte argumentieren sogar, dass einige der Vorfälle inzwischen verjährt seien. Wie es für den Musiker nun weitergeht, ist unklar. Vorläufig sitzt er in einem Gefängnis in Brooklyn ein.

Während das Video von Ne-Yo und seiner Ex kursiert, sind zudem auch eine Menge Videos von P. Diddys vergangenen Partys im Umlauf – die sogenannten "Freak-Off"-Partys. Und offenbar waren die Kardashians auch mal bei den Feierlichkeiten des "I Need A Girl"-Interpreten zu Gast. Dazu tauchten nun mehrere Clips im Netz von Keeping up with the Kardashians auf, in denen Khloé (40) und auch Kourtney (45) von seinen Sausen schwärmen. "Ich bin um 5:30 Uhr morgens in ein Flugzeug gestiegen. Diese Party – ich glaube, die Hälfte der Leute dort war splitterfasernackt. Du hättest es geliebt", berichtete beispielsweise Khloé.

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Getty Images P. Diddy, Musiker

