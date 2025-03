Wendy Williams' Vormund bestreitet Einschränkungs-Vorwürfe

Die ehemalige Moderatorin Wendy Williams (60) wehrte sich kürzlich gegen die aktuellen Bedingungen ihrer Vormundschaft und bezeichnete ihr Leben in einer New Yorker Wohneinrichtung als eine Art "Gefängnis". Die 60-Jährige erklärte in Interviews, dass ihr kaum Freiheiten gewährt würden und sie die Einrichtung nur mit Genehmigung verlassen dürfe. Diese Vorwürfe weist der Anwalt ihrer rechtlichen Betreuerin Sabrina Morrissey laut TMZ entschieden zurück. Laut Sabrinas Anwalt genieße Wendy ein komfortables Leben mit medizinischer Betreuung, einem Fitnessraum und sogar einer Terrasse. Zudem habe sie jederzeit die Möglichkeit, Freunde und Familie zu kontaktieren sowie zu besuchen.

Ursprünglich wurde Sabrina im Jahr 2022 nach Bedenken ihres ehemaligen Managers Bernie Young durch eine gerichtliche Anordnung als Betreuerin eingesetzt. Ein Richter in Manhattan hatte Wendy im August 2022 offiziell als rechtlich handlungsunfähig erklärt, nachdem sie mit frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde. Ihre Bankgeschäfte wurden daraufhin eingefroren, um eine mögliche finanzielle Ausbeutung der Moderatorin zu verhindern. Seit 2022 befindet sich Wendy in der betreuten Wohneinrichtung. Und obwohl diese Zugang zu hervorragender medizinischer Versorgung und Komfortangeboten bieten soll, stellte Wendy ihre Situation als eingeschränkt dar und klagte über Isolation. Sabrina und ihr Team betonen hingegen, dass Wendy lediglich die Unterstützung bekommen würde, die sie benötige.

Wendy war bis zu ihrem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen eine der schillerndsten Persönlichkeiten im amerikanischen Fernsehen. Ihre Talkshow war über ein Jahrzehnt ein Publikumsmagnet und ihre direkte, oft polarisierende Art prägte ihr Image. Die ehemalige Moderatorin hat in der Vergangenheit offen über gesundheitliche und persönliche Herausforderungen gesprochen, darunter ihre Scheidung und Auseinandersetzungen mit Alkoholabhängigkeit. Fans hoffen weiterhin auf eine Besserung ihrer Situation. In der Dokumentation "Saving Wendy" schilderte sie zuletzt, dass sie sich danach sehne, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen und dass sie die Kontrolle über ihre Finanzen und Entscheidungen wieder zurückgewinnen wolle.

Getty Images Wendy Williams in New York City, 2006

Getty Images Wendy Williams, TV-Persönlichkeit

