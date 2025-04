Wendy Williams holt sich Star-Anwalt Joe Tacopina ins Team

Seitdem bei Wendy Williams (60) frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war – eine degenerative Erkrankung, die zu Gedächtnisverlust führt – steht sie unter strenger Vormundschaft. Nun hat sie sich hochkarätige Unterstützung für ihren anhaltenden Rechtsstreit gesucht. Der bekannte Anwalt Joe Tacopina, der bereits für Stars wie Donald Trump (78), Alex Rodriguez (49) und A$AP Rocky (36) tätig war, übernimmt ab sofort den rechtlichen Beistand der früheren Talkshow-Moderatorin. Dies bestätigte Tacopina gegenüber TMZ. Die Zusammenarbeit konzentriert sich zunächst auf Wendys persönliche Angelegenheiten und soll sich auch auf ihren Kampf gegen die Vormundschaft ausweiten. Joe erklärte, er plane, als "Rechtsbeistand ihrer Wahl" juristische Anträge zu stellen. Die Vormundschaftsverfahren unterliegen jedoch besonderen Bedingungen, weshalb eine Genehmigung des Gerichts erforderlich sei.

Hintergrund des Ganzen ist Wendys Vorwurf, sie lebe in einer Betreuungs-Einrichtung, die, was ihre Bedingungen angehe, einem Gefängnis ähnele. Bereits im vergangenen Monat war sie aus der Einrichtung in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie einen Kompetenztest absolvierte und diesen Berichten zufolge erfolgreich bestand. Joe erwähnte außerdem eine Dokumentation über Wendy, die ihn bewegt haben soll und in der detailliert auf ihre Situation eingegangen worden sei. In den vergangenen Tagen hatten sich zudem Fans vor Wendys Wohnheim zu einer friedlichen Demonstration versammelt, um ihre Befreiung zu fordern. Mit Schildern und Rufen zeigten sie Solidarität mit der Moderatorin, die seit 2022 unter Vormundschaft steht.

Bereits in der Vergangenheit hat Wendy Williams mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Humor beeindruckt. Vor ihrer Vormundschaft war sie durch ihre offene und oft kontroverse Art fester Bestandteil der amerikanischen Unterhaltungslandschaft. Doch auch privat hat sie in den letzten Jahren einige Herausforderungen gemeistert, darunter gesundheitliche Probleme wie Morbus Basedow und ein Lymphödem. Ihre Fans und Familie stehen ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite, wie etwa ihr Bruder Tommy Williams, der Wendys mentale und physische Stärke in einem Interview lobte. Ihr Wille, wieder selbst über ihr Leben bestimmen zu können, treibt sie weiter an – und nun auch mit einem Anwalt an ihrer Seite, der für entschlossene Kämpfe bekannt ist.

Getty Images Wendy Williams im Oktober 2019

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

