Trotz Vormundschaft: Wendy Williams zeigt sich kämpferisch

Wendy Williams (60), die frühere Talkshow-Moderatorin, sorgt weiterhin für Schlagzeilen im Zusammenhang mit ihrem Vormundschaftsstreit. Am Montag wurde die 60-Jährige in New York City gesichtet, wo sie mit einem Scooter zum Pendry Hotel in Hudson Yards fuhr. Gekleidet in einem eleganten Pelzmantel und Stiefeln, hinterließ Wendy einen selbstbewussten Eindruck, nachdem sie zuvor in einem Lokal mit ihrer Nichte Alex Finnie gesehen worden war. Die Begegnung mit Alex führte zu einem kontroversen Vorfall, bei dem behauptet wurde, dass sie ohne Zustimmung ihres Wohnheims ausging. Trotz der Diskussionen bleibt Wendy entschlossen, ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen: "Das Wichtigste für mich ist, aus der Vormundschaft herauszukommen", erklärte sie in The View.

Die Vormundschaft, die Wendy seit 2022 begleitet, wurde ursprünglich von Wells Fargo angestoßen, nachdem ungewöhnliche Aktivitäten auf ihrem Bankkonto festgestellt worden waren. Währenddessen wurde ihr ein rechtlicher Vormund zugewiesen, was bedeutete, dass sie die Kontrolle über ihre Finanzen und wesentliche Teile ihres privaten Lebens verlor. Wendy erklärte dazu: "Damals hat es mir überhaupt nichts ausgemacht, denn es ging um mein Geld und darum, es sicher aufzubewahren." Doch nun sieht die Lage anders aus. Kürzlich unterzog sich die Moderatorin einem kognitiven Test, den sie mit den Worten "Ich bestand den Kompetenztest im Krankenhaus mit Bravour" kommentierte. Ihr Bruder Tommy Williams äußerte sich unterstützend und erklärte in einem Interview, dass Wendy mental und physisch in guter Verfassung sei.

Doch nicht nur Wendy, sondern auch ihre Unterstützer heben hervor, wie sehr die aktuelle Situation ihr Leben einschränkt – eingeschränkte Bewegungsfreiheit, begrenzte Kontakte und wenig private Freiheiten. Wendy, die unter anderem für ihre offene und oft polarisierende Art bekannt ist, hat über die Jahre Millionen von Fans mit ihrer gleichnamigen Talkshow begeistert. Privates Glück und beruflicher Erfolg waren für sie jedoch oft von gesundheitlichen Herausforderungen überschattet: Von der Schilddrüsenerkrankung Morbus Basedow bis hin zum Lymphödem hat die New Jerseyerin viel durchgemacht. Trotz allem bleibt sie – wie so oft – kämpferisch und darauf bedacht, ihre eigene Geschichte selbst zu steuern. Ihr bekannter Sinn für Humor und ihre scharfe Zunge sind dabei ungebrochen – ebenso ihr Wille, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. "Wir wollen Wendy unterstützen und feuern sie an", erklärte ihr Bruder in einem emotionalen Aufruf, der zeigt, wie stark die familiären Bande in Wendys Leben verwurzelt sind.

Getty Images Wendy Williams, 2015

Getty Images Wendy Williams, 2019 in New York