Wendy Williams wünscht sich zu ihrem 61. Geburtstag Freiheit

Wendy Williams (61) hat an ihrem 61. Geburtstag ein klares Statement abgegeben: Ihr größter Wunsch sei es, aus der Vormundschaft entlassen zu werden, berichtet TMZ. Zu diesem Anlass wurde sie am Dienstagabend dabei gesehen, wie sie für ein Geburtstagsessen das Delmonico's Steakhouse in New York City betrat. An ihrer Seite waren zwei ihrer Anwälte und ihre langjährige Freundin sowie ehemalige Produzentin Suzanne Bass. Wie gewohnt war Wendy stilvoll gekleidet und machte trotz der ernsten Thematik einen gut gelaunten Eindruck. Auf die Frage, was sie sich zu ihrem Ehrentag wünsche, antwortete sie ohne zu zögern, sie wolle "aus der Vormundschaft" heraus.

Diese Bemerkung unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der Moderatorin, sich aus ihrer aktuellen Situation zu befreien. Seit 2022 steht Wendy unter einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft, die sowohl ihre persönlichen als auch finanziellen Angelegenheiten betrifft. Der Hintergrund dieser Maßnahme war die Sorge um ihre Gesundheit und ihre Fähigkeit, ihr Leben eigenständig zu organisieren. Schon in der Vergangenheit hatte sie in Interviews ihren Wunsch geäußert, bald wieder völlig unabhängig zu sein, doch bislang ist keine Entscheidung der zuständigen Gerichte bekannt.

Wendy, die mit ihrer Talkshow "The Wendy Williams Show" einst große Erfolge feierte, hat ein turbulentes Leben hinter sich, in dem sie immer wieder offen über gesundheitliche Probleme und private Krisen sprach. Ihre direkte Art und ihre Fähigkeit, bei heiklen Themen kein Blatt vor den Mund zu nehmen, haben sie zu einer Persönlichkeit gemacht, die polarisiert, aber auch fasziniert. Suzanne Bass, die zu den engsten Vertrauten der Moderatorin zählt, hat sich bisher nicht öffentlich zur Situation ihrer Freundin geäußert, doch ihre Anwesenheit zeigt, dass Wendy auf Unterstützung bauen kann.

Getty Images Wendy Williams im Februar 2016

Getty Images Wendy Williams im Mai 2018

Getty Images Wendy Williams, TV-Persönlichkeit