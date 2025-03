Neues Foto von Wendy Williams sorgt für Bestürzung

Wendy Williams (60) hat erneut für Diskussionen gesorgt, nachdem sie am Mittwochabend in New York außerhalb einer betreuten Wohneinrichtung gesehen wurde. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wurde die ehemalige Talkshow-Moderatorin auf einem schicken Mobilitätsscooter gesichtet, der mit Chanel- und Louis-Vuitton-Accessoires dekoriert war. Wendy trug eine auffällige grüne Bomberjacke, kurze Denim-Shorts, schwarze Leggings und flauschige Boots. Begleitet wurde sie von ihrer Nichte Alex Finnie, mit der sie ein italienisches Restaurant besuchte. Doch der Ausflug endete damit, dass die Einrichtung die Polizei rief und behauptete, Alex habe Wendy unerlaubt ausgeführt.

Die Hintergründe dieses Vorfalls liegen offenbar in den anhaltenden Auseinandersetzungen um Wendys Vormundschaft. Laut der Einrichtung darf Wendy nur mit Genehmigung und Begleitung das Gebäude verlassen, was Alex jedoch bestreitet. Wendy selbst kritisierte die "gefängnisähnlichen" Bedingungen, unter denen sie leben müsse, und erklärte gegenüber dem Magazin TMZ: "Man hat mir gesagt, dass ich tun und lassen darf, was ich will. Aber das ist offensichtlich gelogen." Wendys Bruder Tommy Williams betont zudem, sie sei geistig wie körperlich in guter Verfassung und habe eine kürzlich durchgeführte psychiatrische Untersuchung erfolgreich bestanden. Die Nichte und andere Familienmitglieder fordern, dass Wendy mehr Freiheit eingeräumt werde.

Bereits im letzten Jahr wurde Wendy aufgrund gesundheitlicher Bedenken unter eine Vormundschaft gestellt, nachdem Diagnosen wie Frontotemporale Demenz und Aphasie bekannt wurden. Die Moderatorin, die auch durch langjährige gesundheitliche Probleme wie Morbus Basedow und Lymphödeme eingeschränkt ist, kämpft seitdem öffentlich gegen die Barrieren, die ihr auferlegt wurden. Ihre Fans erinnern sich hingegen an die glanzvollen Zeiten ihrer Talkshow-Karriere, in der Wendy mit ihrem scharfen Humor und ihrer Unverblümtheit begeisterte. Trotz all der Herausforderungen zeigt sie weiterhin Kämpfergeist.

Getty Images Wendy Williams, 2015

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

