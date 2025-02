Wendy Williams lebt eingeschränkt unter Vormundschaft in NYC

Die ehemalige Moderatorin Wendy Williams (60) lebt derzeit unter äußerst strikten Auflagen einer Vormundschaft, die ihr kaum Freiheiten lässt. Wie in der neuen Dokumentation "TMZ Presents: Saving Wendy" enthüllt wird, verbringt sie ihre Tage isoliert in einer betreuten Wohneinrichtung in New York City. Die fünfte Etage, auf der sich ihr Zimmer befindet, darf Wendy nur mit Erlaubnis des Personals verlassen. Wie verzwickt ihre Situation ist, beschreibt die Talkmasterin selbst in der Dokumentation: "In den letzten 30 Tagen war ich zweimal draußen an der frischen Luft. Beide Male wegen eines Zahnarzttermins."

Weiter berichtet Wendy, dass persönliche Besuche nahezu unmöglich sind: "Freunde von mir dürfen nicht hierherkommen." Generell kann sie niemanden kontaktieren – Anrufe können nur von ihrer Seite ausgehen. Und auch das Internet steht ihr nicht zur Verfügung. Sogar ihre Mahlzeiten isst die Talkmasterin allein in ihrem Zimmer, da es sie bedrückt, "von 90-Jährigen mit schweren gesundheitlichen Problemen" umgeben zu sein.

Die Dokumentation beleuchtet Wendys aktuellen Zustand und die Entwicklung ihrer Betreuung. Während ihr Vormund angibt, sie sei aufgrund einer frontotemporalen Demenz dauerhaft beeinträchtigt, malt die Dokumentation ein gegenteiliges Bild. Harvey Levin, Produzent der Doku und gleichzeitig enger Vertrauter von Wendy, hat stundenlang mit ihr telefoniert und beschreibt, dass sich ihr Zustand verbessert habe – sie sei mittlerweile wach, kommunikativ und ganz "die alte Wendy".

Getty Images Moderatorin Wendy Williams

