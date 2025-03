Geld gestohlen? Wendy Williams hat ihrem Sohn vergeben

Wendy Williams (60) hat ihrem Sohn Kevin (24) vergeben. Er soll angeblich unrechtmäßig große Summen von ihrem Konto abgehoben haben. Die Vorwürfe aus dem Jahr 2022 sorgten damals nicht nur für Schlagzeilen, sondern führten auch dazu, dass die Bank Wells Fargo Wendys Konten einfrieren ließ. Sie gab an, es läge der Verdacht vor, dass Wendy das Opfer finanzieller Ausbeutung geworden sei. Kevin, der damals als ihr Bevollmächtigter handelte, hat diese Anschuldigungen stets zurückgewiesen und betont, dass sämtliche Abhebungen in Kenntnis seiner Mutter erfolgt seien. Nun erklärt Wendys Gesundheitsbetreuerin Ginalisa Monterroso gegenüber People: "Das ist etwas, das sie überwinden konnten. Er wird immer ihr Sohn sein, den sie bedingungslos liebt."

Der mutmaßliche Finanzskandal brachte Wendy nicht nur rechtliche Probleme, sondern führte auch dazu, dass sie 2022 unter eine gerichtliche Betreuung gestellt wurde. Ein weiterer schwerer Schlag folgte 2023 mit der Diagnose Demenz. Dennoch ließ sie sich nicht unterkriegen und setzte sich weiterhin dafür ein, ihre Vormundschaft aufzulösen, was auch eine neue medizinische Bewertung erforderlich machen würde. Zuletzt verbrachte Wendy Zeit mit ihrem Sohn, als sie in Florida den Geburtstag ihres Vaters feierte. Ginalisa schildert, dass es ein harmonisches Wiedersehen gewesen sei: "Er war da [...] Ich weiß, dass sie danach weiter mit ihm kommuniziert hat."

Zuletzt wurde Wendys Vormundschaft immer wieder infrage gestellt – mit vorläufigem Erfolg. Vor wenigen Wochen wurde eine unabhängige Untersuchung ihrer kognitiven Fähigkeiten angeordnet, um zu untersuchen, ob ihre Unterbringung in einer betreuten Wohneinrichtung in New York City wirklich gerechtfertigt ist. Ein Psychiater führte damals einen sogenannten "Capacity Test" durch, der aus zehn Fragen besteht und ihre geistige Klarheit und Entscheidungsfähigkeit bewerten sollte. Wie TMZ berichtete, beantwortete Wendy alle Fragen richtig und erzielte die volle Punktzahl. Das gute Ergebnis könnte im derzeit laufenden Kampf gegen ihre Vormundschaft eine bedeutende Rolle spielen.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams in New York City, 2006

