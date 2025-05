Alkoholrückfall: Darum wurde Wendy Williams streng überwacht

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin Wendy Williams (60) sorgt seit ihrer Diagnose von primärer progressiver Aphasie und frontotemporaler Demenz 2023 immer wieder für Schlagzeilen. Laut People soll die Enthüllungsjournalistin Diane Dimond erfahren haben, dass sich Wendy nicht immer wie geplant rund um die Uhr in einem gesicherten Stockwerk einer Einrichtung für betreutes Wohnen in New York City befunden hat. Ihren Berichten zufolge kam es an ihrem 60. Geburtstag im Juli 2024 zu einem Vorfall. Die Moderatorin soll sich an diesem Tag heimlich Zutritt zu einer Bar auf dem Dach verschafft haben, wo sie sich mehrere Drinks genehmigte und schließlich einen Rückfall erlitt. Als Konsequenz sei Wendy in eine strengere Abteilung der Einrichtung verlegt worden, in der sie nun unter ständiger Aufsicht stehe und die Etage ohne Zustimmung ihrer Betreuungsperson nicht verlassen dürfe.

Die Doku Trapped: What Is Happening to Wendy Williams?, die am 19. Mai erstmalig auf dem Sender ID Channel ausgestrahlt wurde, beleuchtet die Hintergründe ihrer aktuellen Lebenssituation und nimmt Wendys gesundheitliche Herausforderungen wie ihren Alkoholismus in den Fokus. Im Jahr 2022 wurde bei ihr eine Vormundschaft eingerichtet, gefolgt von der erschütternden Diagnose. In der Vergangenheit äußerte sie sich jedoch stets optimistisch – auch nach dem Vorfall auf dem Dach: "Ja, ich habe gefeiert. Aber ab jetzt gibt es für mich nie mehr Alkohol, danke", sagte sie noch im März, als sie in der Show The View zu Gast war. "Meine Beziehung zu Suchtmitteln ist gut und wunderbar. Ich komme problemlos ohne Alkohol durchs Leben." Wendys rechtliche Betreuung drängt inzwischen allerdings auf eine erneute medizinische Begutachtung, da Zweifel an ihrer Entscheidungsfähigkeit bestehen, wie das Magazin berichtete.

Abseits der Schlagzeilen bleibt Wendy, die in der Medienlandschaft jahrzehntelang mit ihrer Talkshow "The Wendy Williams Show" brillierte, ein bekanntes Gesicht. Geboren am 18. Juli 1964, eroberte sie mit ihrer unverblümten Art ein breites Publikum und war ein prägendes Element des US-amerikanischen Fernsehens. Trotz ihrer Rückschläge in den letzten Jahren betont sie stets, dass sie weiterhin für ihr Wohlergehen kämpfen wolle. Ihr einziger Sohn, Kevin Hunter Jr. (24) wird häufig als starker Rückhalt in ihrem Leben genannt. Die einst strahlende Moderatorin zeigt sich entschlossen, ihre Herausforderungen zu meistern und ihren Weg fortzusetzen.

Getty Images Wendy Williams, TV-Persönlichkeit

Getty Images Moderatorin Wendy Williams und ihr Sohn Kevin Hunter Jr.

