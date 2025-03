Nach Rückfall: Wendy Williams will nie mehr Alkohol trinken

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin Wendy Williams (60) spricht in einem Interview mit der ABC-Unterhaltungssendung "The View" offen über ihre Probleme mit Alkohol. Dabei gibt sie zu, im vergangenen Sommer – kurz nach ihrem Geburtstag am 18. Juli – einen Rückfall gehabt zu haben. "Ja, ich habe gefeiert. Aber ab jetzt gibt es für mich nie mehr Alkohol, danke", versichert Wendy und betont, für den Rest ihres Lebens an dieser Entscheidung festhalten zu wollen. Dieses Statement folgt nun wenige Tage, nachdem Wendy eine psychologische Untersuchung erfolgreich bestand – ein weiterer wichtiger Schritt in ihrem laufenden Kampf gegen ihre gerichtlich beschlossene Vormundschaft.

Die einstige Talkshow-Größe hatte die Vormundschaft zu Beginn akzeptiert, da sie sich davon Schutz für ihre Finanzen versprach. In dem Gespräch erklärt Wendy jedoch, dass sie sich inzwischen extrem unterdrückt fühle und daher eine Aufhebung der Vormundschaft anstrebe. Besonders deutlich zeigt sie ihre Frustration gegenüber der für sie zuständigen Betreuerin. Bereits seit Längerem wehrt sich Wendy gegen Behauptungen, sie leide unter kognitiven Beeinträchtigungen, die auch als Grund für die Vormundschaft angegeben wurden. Dabei findet die 60-Jährige Unterstützung bei Ginalisa Monterroso, die ebenfalls in der Sendung zu Gast war. Ginalisa, Gründerin der Connect Care Advisory Group, betont, dass Wendy ihrer Ansicht nach keinerlei Anzeichen von Unzurechnungsfähigkeit zeigen würde.

Privat kämpft Wendy seit Jahren mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen, darunter eine frontotemporale Demenz und frühere Abhängigkeiten. Berühmt geworden durch ihre direkte und polarisierende Art, genießt sie immer noch großes Ansehen bei ihren Fans. Wendy, die 1999 ihren Sohn Kevin Hunter Jr. (24) zur Welt brachte, lässt keinen Zweifel daran, dass sie keineswegs leicht zu verbiegen ist. Gegenüber den Moderatorinnen von The View, die das Interview per Telefonschalte führen, verspricht die US-Amerikanerin mit Nachdruck: "Sobald es mir besser geht, werde ich euch alle persönlich besuchen." Die Offenheit und Hartnäckigkeit, die ihren Karriereweg prägten, scheinen also auch weiterhin ein fester Bestandteil von Wendys Persönlichkeit zu sein.

Getty Images Moderatorin Wendy Williams

Getty Images Wendy Williams in Hollywood, Kalifornien

