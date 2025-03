Bollywood-Star Hrithik Roshan hat sich beim Tanzen verletzt

Hrithik Roshan (51) hat sich während der Proben zu einer Tanzszene für seinen kommenden Film "War 2" eine Verletzung zugezogen, die für eine Verschiebung der Dreharbeiten sorgt. Laut einem Bericht von Bollywood Hungama rieten Ärzte dem Schauspieler, sein betroffenes Bein für vier Wochen zu schonen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Eine der zentralen Szenen, ein Tanzduell zwischen Hrithik und Jr NTR, wird nun erst im Mai 2025 gedreht, obwohl der Film weiterhin wie geplant im August dieses Jahr erscheinen soll.

Besonders skurril ist bei dem Zwischenfall, dass Hrithik selbst laut Times of India bei einer Filmpremiere mit einem Augenzwinkern meinte, dass er hoffe, seine Beine würden für die anspruchsvolle Tanznummer "durchhalten". Die Fortsetzung des erfolgreichen Actionfilms "War" von 2019 wird unter der Regie von Ayan Mukerji produziert und neben dem angeschlagenen Darsteller auch Stars wie Kiara Advani in zentralen Rollen zeigen. Diese wiederum erfreute kürzlich ihre Fans mit der Nachricht, dass sie und ihr Mann Sidharth Malhotra (40) bald Nachwuchs erwarten.

Der 51-Jährige ist bekannt für seine herausragenden Tanz-Skills und seine Performance in Blockbustern wie "Kaho Naa Pyaar Hai" und "Dhoom 2". Er zeigte sich aber nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf den glamourösesten Partys Indiens immer wieder in Hochform. Der angesagte DJ Aqeel meinte, dass Hrithik lange Zeit zu den Stammgästen in den exklusivsten Clubs der Stadt zählte, wo er zusammen mit anderen Größen der Filmindustrie die Nacht zum Tag machte. Wie der Insider laut The Indian Express berichtete, gab es früher keine Smartphones bei den Partys und so rockten diese Stars in den 2000er-Jahren unbeschwert die Tanzfläche.

Getty Images Kiara Advani, November 2024

Getty Images Hrithik Roshan, Februar 2001

