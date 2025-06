Online-Hate: Freundin von Hrithik Roshan wird fies gemobbt

Saba Azad, bekannt aus der Serie "Crime Beat" und als Musikerin, sieht sich seit Beginn ihrer Beziehung mit Bollywood-Star Hrithik Roshan (51) im Jahr 2022 immer wieder digitalen Anfeindungen ausgesetzt. Dabei wird oft ihr Erfolg als Künstlerin infrage gestellt. Ein Hater schrieb vor Kurzem auf Instagram, sie müsse nicht arbeiten, da sie die Freundin eines "griechischen Gottes" sei. Saba konterte daraufhin scharf: "Vielleicht hört in deiner Welt die Notwendigkeit auf, Miete zu zahlen und Essen auf den Tisch zu bringen, wenn Menschen verliebt sind. Wie praktisch!"

Saba erklärte kürzlich in einem Interview mit Screen, dass das ständige Online-Mobbing sie anfangs getroffen habe, sie jedoch mittlerweile gelernt habe, damit umzugehen. "Anfangs fragte ich mich, wenn ich doch in meinem eigenen Leben bleibe, warum interessiert es andere? Jetzt sehe ich das Verhalten mit Traurigkeit und habe mir ein dickes Fell zugelegt", schilderte sie. Dennoch betonte sie, dass es Momente gebe, in denen sie sich durchaus gerne gegen die Kommentare wehre: "Man kann nicht erwarten, dass ich immer still bleibe." Ihre Sicht auf soziale Medien beschrieb sie als ambivalent: Sie seien einerseits eine Plattform für künstlerische Reichweite, andererseits ein schwer zu ertragender Raum voller Negativität.

Abseits seines Liebeslebens ging es auch beruflich zuletzt turbulent zu bei Hrithik. Während der Proben zu einer Tanzszene für seinen kommenden Film "War 2" zog sich der Schauspieler eine Verletzung am Bein zu. Wie Bollywood Hungama berichtete, rieten Ärzte ihm, das Bein für vier Wochen zu schonen. Die aufwendigen Dreharbeiten mussten verschoben werden, doch der Kinostart im August dieses Jahres soll trotzdem nicht gefährdet sein. Besonders pikant: Bei einer Filmpremiere zuvor sagte Hrithik bereits mit einem Augenzwinkern, dass er hoffe, seine Beine würden die fordernde Tanznummer "durchhalten" – ein harmloser Scherz mit Folgen.

SUJIT JAISWAL/AFP via Getty Images Saba Azad und Hrithik Roshan, April 2023

Getty Images Saba Azad und Hrithik Roshan, Dezember 2023

JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images Hrithik Roshan, April 2014

