Vintage in seiner schönsten Form! Innerhalb von 21 Jahren kann sich Mode ganz schön verändern. Trends kommen und gehen – und kehren wieder zurück. Das bewies nun auch die 14-jährige Tochter von Friends-Star Courteney Cox (54): Coco Arquette (15) schnappte sich ein Kleid ihrer Mutter, das Courteney bereits in den 90er-Jahren trug. Mächtig stolz auf ihre hübsche Tochter teilte die Schauspielerin hierzu nun ein Bild mit ihren Fans. Das Pic kommentierte sie mit einem humorvollen Spruch – Eigenlob inklusive.

Was sich einmal bewährt hat, kann so schlecht nicht sein. Das dachte sich wohl auch die Tochter von Courteney und David Arquette (47). Wie auf dem Instagram-Account der 54-Jährigen zu sehen ist, machte sich Coco ein altes Red-Carpet-Kleid ihrer Mutter zu eigen, das der Serienstar bereits 1998 auf der Premiere des Films "Snake Eye" anhatte. Das ärmellose, blau-lila Dress mit floralen Applikationen passt dem Spross dabei ebenso gut wie Courteney selbst vor über 20 Jahren. Zu der Collage schrieb die Schauspielerin ein wenig selbstlobend: "Ich bin niemand, der an Dingen festhält, aber das war ein verdammt guter Kauf! 21 Jahre später…"

Das sahen auch viele der 2,2 Millionen Follower so. Mehr als 460.000 von ihnen gefiel die Gegenüberstellung. Und auch berühmte Abonnenten von Courteney feierten den Vintage-Look: "Friends"-Kollegin Lisa Kudrow (55) kommentierte: "Oh wow…" Und auch Model Poppy Delevingne (32) äußerte ihre Begeisterung: "Oh mein Gott, himmlisch."

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox, ehemalige "Friends"-Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Courteney Cox und ihre Tochter Coco

Anzeige

Getty Images Courteney Cox bei der "Dumplin"-Premiere im Dezember 2018

Anzeige

Wem steht das Kleid eurer Meinung nach besser? Courteney Coco Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de