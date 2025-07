"Friends" für immer: So süß gratuliert Courteney Lisa Kudrow

Courteney Cox (61) hat ihrer ehemaligen Serienkollegin Lisa Kudrow (62) zu ihrem Geburtstag eine rührende Hommage gewidmet. Auf Instagram postete die Schauspielerin eine Fotoreihe, begleitet von einer herzlichen Botschaft für das Geburtstagskind. Darin schwärmte Courteney: "Ich habe zu dieser Person aufgeschaut, seit dem Tag, an dem ich sie kennengelernt habe. Sie ist mutig, klug, wortgewandt, sie kümmert sich aufrichtig und liebt noch tiefer." Weiter führte sie aus, dass sie sich nach jedem Treffen mit Lisa stets besser fühle, und schloss ihre Gratulation liebevoll mit: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebling! Ich liebe dich."

Die Fans der Erfolgsserie Friends waren begeistert von diesem Post und ließen in den Kommentaren ihren Gefühlen freien Lauf. Viele erinnerten sich an die besondere Beziehung der beiden als Monica und Phoebe und feierten, dass die Freundschaft zwischen Courteney und Lisa auch nach der Serie so stark geblieben ist. "Zu sehen, wie sehr sich Monica und Phoebe in der Serie lieben, war schon ikonisch – aber dass Courteney und Lisa im echten Leben noch immer so eng verbunden sind? Das rührt einen wirklich zu Tränen", schrieb ein Follower. Andere betonten, wie besonders und herzlich die Worte von Courteney seien, und drückten ihre Liebe zu den beiden Schauspielerinnen aus.

Courteney und Lisa standen von 1994 bis 2004 gemeinsam für die beliebte Sitcom vor der Kamera, wobei Courteney die akkurate Monica und Lisa die schrullige Phoebe spielte. Auch nach dem Ende der Serie blieben sie in Kontakt und pflegen bis heute eine enge Beziehung. Die Schauspielerinnen äußerten in Interviews immer wieder, wie besonders die Verbindung innerhalb des "Friends"-Casts sei. Die berührende Geburtstagsbotschaft zeigt einmal mehr, wie tief die Freundschaft zwischen den beiden auch abseits des Bildschirms verwurzelt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Courteney Cox und Lisa Kudrow, 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Lisa Kudrow und Courteney Cox, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Matt LeBlanc, Lisa Kudrow und Courteney Cox, "Friends"-Stars