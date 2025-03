YouTuberin Kelly MissesVlog trauert um krebskranke Mutter

Kelly MissesVlog (31), mit bürgerlichem Namen Kelly Svirakova, hat in einem emotionalen Video über die Krebserkrankung ihrer Mutter gesprochen. Die deutsche YouTuberin, die seit 2010 Inhalte teilt, berichtete Anfang der Woche von der erneuten Schockdiagnose, die ihre Mama vor einem Jahr erhalten hat. Nachdem diese bereits vor acht Jahren den Brustkrebs besiegt hatte, war die Krankheit zurückgekehrt – und dieses Mal mit tragischem Ausgang. "Einen geliebten Menschen langsam an dieser Krankheit sterben zu sehen, war das Härteste, was ich in meinem Leben durchstehen musste", erklärte Kelly unter Tränen ihren knapp zwei Millionen Fans.

In dem Video sprach Kelly davon, wie tapfer ihre Mutter bis zuletzt gewesen sei. "Egal, wie groß ihre Schmerzen waren, sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen." In dieser schweren Zeit habe sie ihre Mutter sehr bewundert: "Das macht sie zu meinem größten Vorbild im Leben." Auch wenn sie den Tod ihrer Mutter nicht konkret formuliert hat, so lassen ihre Worte doch wenig Spielraum für Interpretationen. Trotz der Trauer teilt die YouTuberin auch eine berührende Erkenntnis: "Große Trauer folgt auf große Liebe." Gleichzeitig machte sie auf das wichtige Thema Brustkrebs aufmerksam und verlinkte einen Spendenaufruf für das Deutsche Krebsforschungszentrum, um ihre Follower zu animieren, anderen Betroffenen zu helfen.

Kelly gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen YouTube-Szene, in den letzten Monaten war es allerdings sehr viel ruhiger um sie geworden. Privat hat sie stets einen engen Draht zu ihrer Familie gepflegt und offenbarte in der Vergangenheit unter anderem via Instagram, wie wichtig der Kontakt zu ihren Liebsten für sie sei: "Gerade fällt es mir schwer, mir ein Leben ohne meine Mama vorzustellen." Sie wisse nicht, wie lange es dauern werde, die letzten Wochen zu verarbeiten. Fans und Kollegen drückten in den Kommentaren einer Bilderstrecke, die viele gemeinsame Mutter-Tochter-Momente zeigt, ihre Unterstützung aus und schickten ihr viele ermutigende Worte für diese schwierige Zeit. Kelly hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie schwierige Phasen überwinden kann – und nutzt nun ihre Reichweite, um das Bewusstsein für ernsthafte Themen zu schärfen.

Instagram / kel Kelly MissesVlog und ihre Mutter

Getty Images Kelly MissesVlog im Dezember 2019